La periodista de Canal Sur abordará el trabajo en televisión con el alumnado dentro del proyecto de alfabetización mediática que este año llegará a más de 2.500 escolares

La iniciativa de la Asociación de la Prensa de Málaga, que este año cumple la octava edición, cuenta el apoyo de la Fundación ”la Caixa”, la Diputación de Málaga y CaixaBank

La periodista de Canal Sur Cristina López mantendrá mañana, martes 28 de abril, un encuentro con el alumnado del IES Isaac Albéniz, en el distrito Cruz de Humilladero, en el marco del programa de alfabetización mediática Prensa en mi mochila, impulsado por la Asociación de la Prensa de Málaga con la colaboración de la Fundación ”la Caixa”, la Diputación de Málaga y CaixaBank.

Durante la sesión, López compartirá su experiencia profesional en televisión y explicará las claves del trabajo periodístico en este medio, acercando al alumnado la realidad de la información audiovisual.

El proyecto, que celebra su octava edición, llegará este año a más de 50 centros educativos de la provincia a través de un centenar de talleres dirigidos a entre 2.500 y 2.700 estudiantes. Estas actividades están impartidas por periodistas especializados en alfabetización mediática y se complementan con sesiones magistrales de profesionales del sector, como la impartida el pasado 15 de abril por Pepa Fernández durante la inauguración, y la prevista mañana a cargo de Cristina López.

Asimismo, el proyecto incluye la Semana de los Medios en la Escuela, que ha alcanzado su quinta edición y se ha consolidado como una cita clave en la provincia. Durante cinco jornadas, profesionales de distintos ámbitos de la comunicación compartieron su experiencia en encuentros divulgativos con el alumnado, con el objetivo de fomentar una mirada crítica y responsable ante la información.

Además, el programa incorpora el Concurso de Prensa Escolar, cuyo plazo de presentación permanecerá abierto hasta el próximo 30 de abril. La convocatoria está dirigida a estudiantes de todas las etapas educativas de la provincia de Málaga.

LA INVITADA

Cristina López es periodista, reportera y presentadora en Canal Sur TV. Miembro de la Asociación de la Prensa de Málaga, se formó en la Universidad de Málaga y cuenta con un máster en Comunicación Televisiva.

Desde hace cinco años presenta el programa Andalucía por el mundo, uno de los espacios más reconocidos de la cadena autonómica. A lo largo de su trayectoria ha trabajado como reportera en formatos como Andalucía Directo, Salud al día o Hoy en Día.

También ha sido presentadora de informativos en Canal Extremadura TV durante seis años y ha desarrollado su carrera a nivel nacional como reportera en cadenas como Telecinco, La Sexta y Antena 3. En radio, ha trabajado como locutora y redactora en Aragón Radio.

EL PROYECTO

Prensa en mi mochila es un programa de alfabetización mediática orientado a dotar a los jóvenes de herramientas para comprender, analizar y producir información de forma crítica y responsable en el entorno digital.

A través de talleres y actividades, se abordan cuestiones como el funcionamiento del sistema mediático, la desinformación, la inteligencia artificial, las redes sociales o la ciberseguridad.

El programa se completa con iniciativas como el Concurso Escolar y la Semana de los Medios en la Escuela, que incluyen visitas a medios de comunicación y emisiones en directo desde centros educativos. Asimismo, contempla masterclass impartidas por periodistas de reconocido prestigio para acercar los medios de comunicación a las aulas.