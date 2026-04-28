Villanova denuncia el “incumplimiento de las previsiones del Gobierno central” tras constatarse una caída significativa en las entregas a cuenta del Estado, que contabiliza casi dos mil empadronados menos por un cambio normativo.

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha querido alertar de una merma de casi 200.000 euros en los ingresos que el Gobierno central transfiere el Ayuntamiento de la localidad en concepto de Participación en los Ingresos del Estado (PIE) comparando lo recibido en marzo, respecto a los meses de enero y febrero.

El regidor, de acuerdo con los datos suministrados por el Área de Economía y Hacienda, que dirige José Manuel de Molina, muestra su preocupación por el hecho de que mientras que en enero y febrero se venían recibiendo cantidades en torno al millón de euros —concretamente 1.024.660,20 euros en febrero—, en el mes de marzo la transferencia ha descendido hasta los 842.952,37 euros, según la información recibida por el propio Ministerio del ramo.

Villanova advierte de las consecuencias que está teniendo para el municipio la falta de unos Presupuestos Generales del Estado actualizados. “Se nos quiere hacer creer que no pasa nada, pero eso no es así”, ha señalado. Pone el acento en su “máxima preocupación” ante el incumplimiento de las previsiones de ingresos comunicadas por el Ministerio de Hacienda para el ejercicio 2026.

El alcade sostiene que, durante el proceso de elaboración y aprobación de las cuentas anuales de este año, “nos basamos en unas previsiones respecto a las entregas a cuenta para las entidades locales” pero, tras el cierre del primer trimestre, se ha constatado una tendencia a la baja en los ingresos mensuales correspondientes a la PIE. “Gracias a la solvencia habitual de nuestras arcas, podremos amortiguar en parte el golpe pero, si no se corrige esta situación, va a ser complicado cuadrar los números a final de año”, subraya.

En efecto, esta caída de marzo respecto a los dos primeros meses del año supone una diferencia de casi 200.000 euros. A efectos acumulados, dicha desviación podría generar un desfase preocupante en las cuentas municipales, lo que podría traducirse en tensiones de Tesorería que afectaran tanto a la prestación de servicios públicos como al cumplimiento de los plazos de pago a proveedores si la situación se prolonga en los próximos meses.

“¿Cómo, teniendo la mayor recaudación de la historia, no se están realizando las transferencias que corresponden a los ayuntamientos?”, se pregunta el alcalde, quien ha reclamado al Gobierno central mayor claridad y rigor en la planificación financiera para garantizar la estabilidad de las entidades locales.

La explicación técnica del Ministerio tiene “una clara y evidente lógica interna y todo el sentido del mundo”, según Villanova, pero resulta “tremendamente perjudicial” para nuestras arcas municipales, para los servicios públicos e inversiones y para el normal funcionamiento de la ciudad, lo cual revela la “imprudencia de un Gobierno central que no aprueba presupuestos desde hace tres años ni tiene intención de pactarlos con otras fuerzas políticas mayoritarias”.

Y es que durante enero y febrero de 2026 estuvieron en vigor los Reales Decretos-ley 16/2025 y 2/2026, que permitieron abonar entregas a cuenta similares a las de 2025 con población actualizada.

Estas normas fueron posteriormente derogadas por el Congreso. Como consecuencia, no se pudieron mantener esos importes en los meses siguientes. Desde marzo de 2026, las entregas a cuenta se calculan con los criterios de 2023, debido a la prórroga de la Ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Ello implica que los importes actuales se basan en la población correspondiente a ese ejercicio y que, para actualizar estas cantidades, resulta indispensable la aprobación de una nueva ley.

El dato de población tomado en cuenta para las aportaciones de la PIE es muy elocuente: Alhaurín de la Torre cuenta, a día de hoy, con 47.177 vecinos empadronados, si bien en enero y febrero la referencia actualizada era la de 2025, es decir, 44.057 vecinos. Ahora, desde marzo, el dato baja hasta los 42.531 ciudadanos dados de alta en el Padrón, es decir, casi 5.000 menos respecto a la cifra actualizada y de cerca de 2.000 menos respecto a 2025.