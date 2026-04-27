ASeD-Sindicalismo en Diputación ha trasladado públicamente una reivindicación en la que alerta de la ausencia de un modelo de trabajo a distancia en la Diputación de Málaga, señalando que la institución provincial aún no ha aprobado un plan de modernización en este ámbito, a diferencia de otras diputaciones andaluzas y administraciones locales.

A continuación, reproducimos íntegramente la nota de prensa remitida:

LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA AÚN NO PRESTA SERVICIOS A LA PROVINCIA MEDIANTE EL TRABAJO A DISTANCIA

En la celebración del día de provincia, empleados y organizaciones denuncian que Málaga es de las pocas provincias de Andalucía donde la Diputación no presta sus servicios mediante el trabajo a distancia, pese a que muchos ayuntamientos de la provincia ya lo hacen.

Alertan de la incapacidad de la institución provincial para poner en marcha un programa de modernización y ahorro mediante la implantación del trabajo a distancia

En el marco de la celebración del día de la provincia, empleados públicos y organizaciones han vuelto a denunciar la situación de retraso que sufre la Diputación de Málaga en materia de modernización administrativa, señalando la ausencia de un modelo estable de trabajo a distancia como uno de los principales indicadores de esta parálisis institucional.

Durante los dos últimos años se ha pedido la puesta en marcha de un Plan de Modernización y Ahorro Energético que incluya el teletrabajo como medida estructural. Sin embargo, denuncian desde el Sindicato ASeD que la respuesta por parte del equipo de gobierno provincial ha sido inexistente y critican que la institución “permanece ajena al signo de los tiempos” y continúa operando bajo esquemas organizativos que califican como “rancios e ineficaces”.

Los empleados públicos y las organizaciones sindicales también pone el foco en lo que consideran una contradicción evidente en la acción política de la Diputación. Mientras se aprueban planes estratégicos relacionados con la adaptación al cambio climático, la modernización administrativa o el impulso a los nómadas digitales, no se adoptan medidas concretas que permitan avanzar en la implantación del trabajo a distancia. Desde el Sindicato SEPMA “Denunciamos la hipocresía política de promover programas de modernización sin aplicar una de las herramientas más eficaces para lograrla”, señalan.

En contraste con esta situación, en la mayoría del resto de las provincias andaluzas las Diputaciones ya han integrado el trabajo a distancia como parte habitual de la prestación de sus servicios. En la propia provincia de Málaga, distintos ayuntamientos han aprobado reglamentos específicos para su implantación, mientras que otras administraciones de ámbito autonómico, estatal y europeo avanzan decididamente en esta línea.

“Mientras todas las administraciones avanzan, la Diputación de Málaga sigue bloqueada por prejuicios y excusas irresponsables”, denuncian desde el Sindicato SEPMA, haciendo referencia a argumentos como la supuesta incompatibilidad entre teletrabajo y seguridad informática. En su opinión, estas afirmaciones carecen de fundamento técnico y solo contribuyen a perpetuar la inacción.

En el contexto de la negociación del acuerdo marco y el convenio colectivo, las organizaciones sindicales han reiterado la necesidad de incorporar el trabajo a distancia como un derecho regulado y efectivo. No obstante, advierten de que el proceso continúa marcado por resistencias internas que dificultan cualquier avance real.

Finalmente, ASeD Sindicalismo en Diputación insiste en que la implantación del teletrabajo no solo responde a una demanda laboral, sino que constituye una herramienta clave para mejorar la eficiencia de los servicios públicos, reducir costes estructurales y contribuir a los objetivos de sostenibilidad.

“Es el momento de adoptar medidas valientes y coherentes con los retos actuales, apostando por la modernización de la Diputación de Málaga y el ahorro energético e implantando el trabajo a distancia dentro de la prestación de los servicios”, concluyen.