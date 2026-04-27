La iniciativa, organizada por el Área de Medio Ambiente, ha consistido en una recogida de residuos en el cauce del arroyo El Pinar en la que ha participado alumnado de 2º de la ESO con la finalidad principal de concienciar y promover la cultura del reciclaje y respeto al entorno

El alumnado del instituto Huerta Alta ha participado en una nueva jornada de recogida de residuos dentro de la iniciativa conocida como ‘basuraleza’, un término que hace referencia a la presencia de basura abandonada en espacios naturales y que forma parte de un proyecto nacional destinado a sensibilizar sobre sus efectos en el medio ambiente.

Durante la mañana, los estudiantes de 2º de la ESO llevaron a cabo labores de limpieza en el entorno del cauce del arroyo del Pinar, concretamente en el tramo más próximo a la travesía urbana. Esta actividad se desarrolló en colaboración con el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento y la asociación Ecoherencia.

La recogida de residuos se realizó de manera selectiva, separando los materiales en diferentes categorías como plásticos, neumáticos, metales y otros desechos.

El principal objetivo de estas jornadas de ‘basuraleza’ es fomentar la participación activa del alumnado y concienciarles sobre la magnitud del problema que supone el abandono de residuos en la naturaleza, así como sobre las graves consecuencias ambientales que conlleva. Todos los materiales recogidos son trasladados posteriormente por los servicios municipales al Punto Limpio de la localidad, donde reciben el tratamiento adecuado.

El proceso de recogida se organiza en dos fases: una centrada en los residuos plásticos y otra en el resto de materiales, excluyendo los residuos orgánicos, ya que estos se degradan de forma natural. Desde el Área de Medio Ambiente que dirige Abel Perea recuerdan que los plásticos y otros desechos arrojados a los cauces fluviales pueden fragmentarse con el paso del tiempo debido al ciclo del agua, transformándose en microplásticos que contaminan ríos, acuíferos y, finalmente, el mar.

Alhaurín de la Torre se sumó hace tiempo a la iniciativa ‘basuraleza’, promovida por SEO/BirdLife en colaboración con Ecoembes. Desde entonces, el Ayuntamiento, a través de su Área de Medio Ambiente, ha impulsado diversas jornadas de este tipo. Asimismo, desde la Concejalía de Medio Ambiente se hace un llamamiento a la colaboración de la ciudadanía para mantener los espacios naturales del municipio en buen estado y libres de residuos.