La Coral Santa Cecilia regresa el próximo 23 de mayo con un nuevo espectáculo que representa nuestro mayor desafío artístico hasta la fecha. Esta cita nace como un agradecimiento sincero a todos los que forman, y han formado, parte de nuestra familia a lo largo de los años. Queremos reivindicar la música como una celebración compartida y una fuente de felicidad, transmitiendo desde el escenario la misma inspiración que nosotros sentimos al interpretar cada obra.

En esta ocasión, contaremos con la compañía de grandes amigos para recorrer un programa que nos ha exigido más que ningún otro proyecto anterior. El repertorio propone un viaje diverso por la historia de la música: desde la polifonía del siglo XVI hasta el dinamismo de Broadway, pasando por la zarzuela y contrastando lo más sacro con lo profano. Os invitamos a uniros a nosotros en este viaje musical. ¡Os esperamos!

Sábado 23 de mayo a las 20:00 en el Centro Cultural Vicente Aleixandre de Alhaurín de la Torre. La rueda de prensa para la presentación será el próximo 4 de mayo. Mas información y entradas en https://coralsantacecilia.es/GC26