(Comunicado de Prensa de PSOE de Alhaurín de la Torre) Los populares rechazan también reclamar a la Junta las infraestructuras educativas pendientes y agilizar el desdoblamiento de la A-404

El PP ha votado en contra de todas las mociones presentadas por el PSOE y el grupo Con Andalucía en el pleno extraordinario celebrado hoy en Alhaurín de la Torre. De esta forma, los populares han rechazado instar a la Junta de Andalucía a cumplir su compromiso de construir un segundo centro de salud en el municipio, dotar de una segunda ambulancia, aumentar el número de médicos de cabecera y pediatras y adoptar medidas para garantizar la seguridad de los profesionales sanitarios del centro de salud.

El PP también ha votado en contra de reclamar a la Junta la ampliación del IES Capellanía, acelerar los trámites para la construcción del IES Pinos de Alhaurín e incrementar las plazas de formación profesional pública para atender la demanda de los jóvenes de Alhaurín de la Torre.

Los populares se han opuesto igualmente a pedir a la Junta que acelere de manera urgente los trámites administrativos y la ejecución de las obras de desdoblamiento de la carretera A-404, cumpliendo con los compromisos adquiridos con la ciudadanía. Asimismo, han rechazado exigir a la Junta un calendario claro, público y verificable para la ejecución de dichas obras, con indicación de fases, plazos y dotación presupuestaria, así como solicitar la inclusión prioritaria de esta actuación en los presupuestos autonómicos con financiación suficiente para garantizar su ejecución sin más demoras.

Asimismo, han rechazado instar a la Junta de Andalucía a que abandone el silencio administrativo, dé respuesta inmediata a todas las reclamaciones presentadas y establezca mecanismos ágiles de compensación para evitar que las mujeres afectadas por los fallos en los cribados del cáncer de mama tengan que acudir a la vía judicial.

También se han opuesto a instar a la Junta de Andalucía a poner en marcha un plan de choque para desbloquear la Ley de Dependencia y reducir las listas de espera, así como a ampliar la plantilla de profesionales de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía para garantizar el cumplimiento del plazo máximo de seis meses que establece la ley para resolver el reconocimiento de la prestación.

Por último, han rehusado pedir al gobierno de la Junta que corrija la propuesta presupuestaria para 2026, de manera que el incremento de la PATRICA refleje al menos el crecimiento previsto del 10% en la recaudación tributaria, garantizando una financiación justa, estable y suficiente para las entidades locales.

“Lo que ha ocurrido en el pleno de hoy es una auténtica vergüenza. El PP, con el alcalde Joaquín Villanova al frente, ha votado en contra de todas las actuaciones y proyectos que reclamaba cuando gobernaba el PSOE en la Junta. Es una estafa y un desprecio a los vecinos y vecinas de Alhaurín de la Torre”, ha declarado el portavoz socialista en el municipio, David Márquez.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Alhaurín de la Torre y concejala, Patricia Alba, ha arremetido contra el equipo de gobierno del PP. “Esto es una traición a Alhaurín de la Torre con el único objetivo de salvarle la cara a Juanma Moreno Bonilla. El PP ha votado en contra de todo lo que lleva años prometiendo a los alhaurinos y alhaurinas y no ha hecho tras ocho años de gobierno en la Junta de Andalucía. Esta traición no puede quedar impune: el próximo 17 de mayo Alhaurín de la Torre tiene la oportunidad de responder en las urnas”, ha concluido.