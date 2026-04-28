La iniciativa, organizada por la Asociación Fotográfica de Alhaurín de la Torre, alcanza su tercera edición. Durante el acto se entregarán los premios a las imágenes ganadoras. La muestra podrá visitarse hasta el 14 de mayo, de lunes a viernes en horario de tarde.

El Centro Sociocultural y de Artes La Platea, situado entre las urbanizaciones La Capellanía y Retamar, acogerá este próximo jueves, día 30 de abril, la inauguración de la exposición de imágenes presentadas al tercer Concurso de Fotografía de Semana Santa, una iniciativa organizada por la Asociación Fotográfica de Alhaurín de la Torre (ASFOALH) que busca poner en valor la tradición cofrade y sus distintas miradas a través del objetivo de los participantes, tanto profesionales como aficionados.

La muestra reunirá una selección de obras que capturan algunos de los momentos más representativos y emotivos de la Semana Santa, destacando tanto la creatividad artística como la sensibilidad documental de los concursantes. Durante el acto inaugural, que comenzará a las 18:30 horas, también se celebrará el acto de entrega de premios a las mejores fotografías del certamen, reconociendo el talento y la dedicación de los autores galardonados.

La exposición permanecerá abierta al público con entrada libre hasta completar aforo, y podrá visitarse hasta el 14 de mayo, en horario de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas.

Este evento se presenta como una oportunidad para que vecinos y visitantes disfruten de fotografías de una de las tradiciones más arraigadas como es la Semana Santa, fomentando al mismo tiempo la cultura fotográfica.