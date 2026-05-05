Los veteranos del Deportivo Alhaurín disputaron en el Estadio El Pinar un partido contra un combinado de la República Checa en el que destacó la presencia del inventor del particular lanzamiento de pena máxima con el que se proclamó campeón de la Eurocopa del 76

El pasado domingo los veteranos del Deportivo Alhaurín disputaron en el Estadio de El Pinar un partido amistoso frente a exjugadores de la República Checa entre los que se encontraba Antonín Panenka, inventor de la famosa técnica de lanzamiento de penalti que se popularizó con su propio nombre.

Antes de comenzar el encuentro se rindió un homenaje a las chicas del equipo juvenil que se han proclamado campeonas de liga. Ambos equipos les hicieron el pasillo y mostraron sus trofeos a la afición. No en vano, en los dos años de vida de la competición este equipo ha logrado un subcampeonato (el año pasado) y el campeonato esta misma temporada.

Después del reconocimiento, llegó el partido, que presenciaron la embajadora de la República Checa; el concejal de Deportes, Sergio Cortés y numerosos aficionados. Aunque el resultado fue lo de menos, el Deportivo Alhaurín ganó por 8 goles a 3. La atracción principal del encuentro fue la presencia de Panenka en el equipo checo. Se dio la circunstancia de que en el mismo partido en El Pinar lanzó un penalti “a lo Panenka” que dio en el larguero y que tras el rechace acabaría finalmente en gol.

SOBRE ANTONÍN PANENKA

Antonín Panenka es un exfutbolista checoslovaco, actual presidente del FC Bohemians 1905 (llamado anteriormente como Bohemians Praga). Hizo su carrera profesional en Austria, donde jugó entre 1981 y 1993, y Checoslovaquia. Además, fue internacional con la selección nacional de Checoslovaquia entre 1973 y 1982, con la que obtuvo la Eurocopa de 1976, realizada en Yugoslavia. En ese campeonato, Panenka alcanzó fama y gloria gracias a su hábil y sorprendente forma de convertir el penalti que dio la victoria a la selección de Checoslovaquia en la final de la Eurocopa de fútbol de 1976 contra la selección de Alemania Federal.