El segundo día del Festival Galaxy Sound en Málaga ha sido un gran éxito, con una celebración especial para el aniversario de Super 8. El Auditorio Municipal Cortijo de Torres abrió sus puertas a las 15:30h, dando la bienvenida a una jornada llena de música y emociones.

Las Dianas, una banda emergente, abrieron el evento, seguidos por los malagueños Javiypablo, que deleitaron al público con su música. Sienna, una banda conocida por su estilo único, también subió al escenario, seguida por Rulo y la Contrabanda, que aportaron su toque rockero al festival.

El plato fuerte de la noche fue la actuación de Los Planetas. La banda granadina, que está celebrando el 30 aniversario de su álbum Super 8, ofreció un espectáculo inolvidable, tocando sus éxitos más conocidos y demostrando por qué son una de las bandas más queridas de España.

Sen Serra y We are not Dj cerraron la noche, manteniendo al público bailando hasta altas horas de la madrugada. En total, el auditorio disfrutó de 9 horas ininterrumpidas de música, confirmando una vez más que el Festival Galaxy Sound es uno de los eventos musicales más destacados de Málaga.

Con una gran variedad de estilos musicales y una atmósfera vibrante, el segundo día del Festival Galaxy Sound ha sido un verdadero homenaje a la música y a la cultura. ¡Estamos deseando ver qué nos depara el tercer día!