(PSOE) Los socialistas califican la actuación de despropósito medioambiental

El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Josele González, ha mostrado su respaldo a los vecinos de la Vega de Mestanza que rechazan la construcción de una depuradora en la zona. Junto al portavoz socialista en Alhaurín de la Torre, David Márquez, ha calificado la construcción de la depuradora en este paraje natural de «despropósito medioambiental». «Hablamos no solo de talar más de 20.000 árboles, sino sobre todo de generar una situación de indefensión ante cientos de vecinos que van a ver esquilmado su futuro», ha dicho, al tiempo que ha criticado a la Junta de Andalucía por desoír a los vecinos.

«Desde el grupo socialista de la Diputación de Málaga vamos a seguir apoyando esta reivindicación que entendemos que es justa, no solo por la tala de 20.000 árboles, sino también por el riesgo que puede suponer ese macroproyecto que quieren llevar a cabo aquí. Todo nuestro apoyo a los vecinos de la Vega de Mestanza, que sigan en su lucha, que nosotros estaremos con ellos», ha concluido.

Por su parte, el portavoz socialista en Alhaurín de la Torre, David Márquez, ha señalado que el proyecto de la depuradora no solo afecta a los vecinos de Mestanza, sino que «afectará al final a todos los vecinos de la zona, porque los olores desafortunadamente no tienen frontera». «Si se hace esto, hay que tener claro dónde estuvimos nosotros y que intentamos pararlo, cuando uno ve una aberración del pasado se pregunta qué hicieron, por qué lo permitieron. Nosotros estamos aquí luchando para que no se haga», ha manifestado.

«La pregunta es dónde está el señor Villanova, el alcalde de Alhaurín de la Torre, pues está en el lado equivocado de la historia, ya que no sólo no apoya a los vecinos, sino que se ha personado ante el tribunal a favor de la Junta de Andalucía y en contra de los vecinos, una auténtica vergüenza», ha dicho. «Seguramente hay otros intereses mucho más rentables económicamente que defender a sus vecinos. Nada más que por esto no merece la pena que sea alcalde de Alhaurín de la Torre», ha concluido.

