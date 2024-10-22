Ya están a la venta en Mientrada.net las localidades para ambos conciertos, que tendrán lugar los días 21 de noviembre y 11 de diciembre respectivamente, ambos en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ organizados con la colaboración del Ayuntamiento

El flamenco será protagonista en dos citas claves que tendrán lugar en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ de la mano del joven cantaor Luis Ortega y el polifacético artista jienense Juanlu Campayo. Ambos espectáculos están organizados por la Asociación de Mujeres de Alhaurín de la Torre (AMAT) en colaboración con el Área de Cultura y darán comienzo a las ocho de la tarde.

Los conciertos han sido presentados por el alcalde, Joaquín Villanova; la concejala de Asuntos Sociales e Igualdad, María del Carmen Molina; y la presidenta de AMAT, María Fernández. Las entradas para los recitales ya están a la venta en la web www.mientrada.net al donativo de 10€, a excepción de las tres últimas filas del anfiteatro que, al tener visibilidad reducida, tienen un donativo de 7€. Y es que todo lo recaudado se destina a la labor social que lleva a cabo AMAT en nuestro municipio.

El recital flamenco de Luis Ortega se celebra el jueves, 21 de noviembre, y es una intensa expresión del cante flamenco, en la que el artista, acompañado por una guitarra, interpreta palos tradicionales como la soleá, seguidilla y bulería. Su voz profunda y emotiva conecta con el público, transmitiendo las emociones más auténticas del flamenco.

Ortega rinde homenaje a los grandes maestros, pero imprime su sello personal, respetando la tradición y aportando frescura. La combinación de su apasionada interpretación y el virtuosismo del guitarrista crea una atmósfera íntima y vibrante, consolidándose como una de las promesas del flamenco contemporáneo en un espectáculo inolvidable. según afirman desde la organización.

El segundo de los conciertos programados tiene lugar ya muy cerquita de las fiestas navideñas, en concreto el miércoles 11 de diciembre, con un espectáculo lleno de alegría y tradición a cargo de Juanlu Campayo en ‘Juanlu Campayo por Navidad’. Acompañado de su músico, Juanlu Campayo fusiona la esencia del flamenco con el espíritu navideño, interpretando villancicos y canciones tradicionales que evocan la calidez de dichas fechas.

Con su estilo característico, logra crear una atmósfera cercana y emotiva llena de diversión, donde el ritmo y la pasión de Andalucía se mezclan con la magia de la Navidad invitando al público a disfrutar de una celebración única, cargada de arte, sentimiento y festividad.

María Fernández ha destacado que con la recaudación de estos espectáculos se va a permitir que familias vulnerables y en situación precaria puedan disfrutar de alimentos y juguetes en esas fechas tan señaladas. María del Carmen Molina ha invitado a acudir a los eventos ya que el beneficio está destinado a la labor social de AMAT, que «ayuda y hace una labor encomiable con muchas mujeres y familias de la localidad».