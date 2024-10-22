El alcalde inaugura la exposición al aire libre dedicada a la historia y la actividad de este histórico equipamiento juvenil en un acto que ha estado amenizado por la actuación del grupo ‘Baila con Desy’

Este lunes ha quedado inaugurada la muestra al aire libre titulada ‘¿Conoces la casa de la Juventud?’, ubicada en la céntrica calle Málaga de Alhaurín de la Torre. La muestra consta de una serie de paneles informativos que resumen la historia, los servicios y las actividades que se desarrollan en la Casa de la Juventud, un espacio clave para los jóvenes del municipio.

Al evento acudió el alcalde, Joaquín Villanova, quien destacó la importancia de este centro juvenil como lugar de encuentro y desarrollo personal para los jóvenes. También estuvo presente la concejala de Juventud, Iraya Villalba, que animó a los asistentes y a todos los jóvenes a participar en las numerosas actividades que organiza su área, desde talleres formativos hasta eventos culturales y sociales como Nikelao o K-Pop.

El acto ha estado amenizado con la actuación del grupo ‘Baila con Desy’. La exposición, organizada por el Área de Juventud y con la colaboración de Juan Jesús Flores, tiene como objetivo acercar a la población la labor que se realiza en este centro, un recurso fundamental para el ocio y el aprendizaje de estas generaciones.

La muestra estará disponible durante los próximos días y se espera que atraiga a un gran número de visitantes, especialmente entre el público juvenil. El alcalde invitó a los jóvenes a conocer de primera mano todas las iniciativas disponibles y a inscribirse en las actividades que más les interesen.