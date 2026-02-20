Éxito de la masterclass de baile impartida por la profesora Lourdes Soto y que ha tenido lugar en el Centro Social de Viñagrande en el marco de este programa de dinamización de barriadas que lleva a cabo el Área de Participación Ciudadana

El ciclo Vecinalh que organiza el Área de Participación Ciudadana que dirige el edil Andrés García ha celebrado este jueves por la tarde una nueva cita con una masterclass de flamenco a cargo de la profesora del Grupo Municipal de Baile, Lourdes Soto. La clase ha tenido lugar en el Centro Social de Viñagrande y ha reunido a una veintena de personas que han podido aprender a bailar flamenco con las técnicas y consejos que les ha dado Lourdes Soto.

En el evento ha estado la presidenta de la Asociación de Vecinos de Viñagrande, Jesús Morales. Desde el Área de Participación Ciudadana han felicitado a la profesora por sus clases y por conseguir que sea una de las actividades más demandadas cada año dentro de Vecinalh al igual que han agradecido a la asociación de vecinos por apoyar la iniciativa y favorecer que tantas personas hayan participado.

La próxima cita del ciclo será el viernes 13 de marzo con un taller de deporte con ritmo en los centros sociales de Zapata y Torrealquería, una vez más de forma totalmente gratuita, aunque se requiere inscripción previa en el correo participacionciudadana@alhaurindelatorre.es.