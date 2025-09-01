Este jueves, 4 de septiembre, se inaugura la muestra titulada ‘Otra luz apagándose’, un proyecto personal de este joven artista que él mismo define como “un pequeño reflejo del camino que he andado en estos últimos años”. Podrá visitarse hasta el 11 de octubre

La sala de exposiciones Bryan Hartley Robinson de la Finca Municipal El Portón de Alhaurín de la Torre acoge este próximo jueves, 4 de septiembre, la inauguración de la muestra titulada ‘Otra luz apagándose’, que recopila una serie de imágenes del fotógrafo Alberto Moreno Aguilar y que podrá visitarse hasta el próximo 11 de octubre. El acto se ha previsto a las 19.00 horas.

Se trata de la nueva propuesta expositiva de la temporada dentro de la programación de la Concejalía de Grandes Eventos y Actividades en El Portón que dirige Andrés García. El propio autor, un joven que hace solo unos años inició su andadura en Madrid como fotógrafo profesional, habla de esta iniciativa como un proyecto personal y un “pequeño reflejo del camino que he andado estos últimos años”, una “búsqueda sin objetivo” en la que la primera parada será Alhaurín de la Torre, “mi pueblo de origen”.

Las imágenes que forman parte de la colección son capturas de su día a día durante sus viajes y jornadas de trabajo en los que con la excusa de tener la cámara en la mano la apuntaba para otro lado. “No son una ventana a mi vida, pero igual veis a través de ella como si fuesen humo”, señala Alberto Moreno. El autor publica habitualmente sus trabajos en redes sociales (Instagram: @amor.dng) y en su web: https://www.amor.gallery/