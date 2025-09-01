El 15 de septiembre es el último día para presentar candidaturas para estos galardones, con seis categorías y 4.000 euros por cada premio

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado la convocatoria de la XII edición de los Premios Andalucía de Comunicación Audiovisual, con cargo al ejercicio 2025, y cuya finalidad es reconocer el buen hacer y la excelencia de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual local en Andalucía.

Así, en sus once ediciones anteriores se han reconocido los principales trabajos en el ámbito de la comunicación audiovisual local en Andalucía, convirtiéndose en una distinción de reconocido prestigio en el sector.

Concretamente, buscan distinguir los trabajos emitidos en las radios y televisiones locales de Andalucía, así como la información local y de proximidad ofrecida por internet y la trayectoria informativa local y de proximidad.

La convocatoria cuenta con las categorías de Mejor programa o serie de programas de información emitidos en Televisión local; Mejor programa o serie de programas de información emitidos en Radio local; Mejor programa o series de programas de entretenimiento en Televisión local; Mejor programa o series de programas de entretenimiento en Radio local; Mejor información local y de proximidad en formato Web; y a la Trayectoria informativa local y de Proximidad.

En cuanto a la dotación económica, el premio por cada una de las categorías asciende a 4.000 euros e incluye la entrega de una estatuilla en un acto que tendrá lugar en el último trimestre del año.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles, desde el 2 al 15 de septiembre, ambos inclusive. Las personas y entidades interesadas en participar en estos premios deberán dirigir los trabajos a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Dirección General de Comunicación Social, presentándose a través del Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía.

Para más información:

https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/22489.html