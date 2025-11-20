El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ fue escenario de una interesante charla en la que el protagonista relató anécdotas y vivencias durante sus viajes de trabajo por el continente

El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ acogió en la tarde de este miércoles una interesante charla sobre fotografía de viajes a cargo del reconocido especialista Salva JP. La actividad, enmarcada en la programación de otoño del Área de Cultura que dirige Manuel López, reunió a un numeroso público que disfrutó de la conferencia titulada ‘Viajar a África’.

Durante su intervención, el fotógrafo compartió sus vivencias recorriendo el continente africano y descubriendo sus diversos paisajes, entornos y expresiones culturales.

Salva JP destacó que su principal premisa profesional es el respeto hacia otras culturas, civilizaciones y hacia la naturaleza. Explicó que es la curiosidad lo que le impulsa a viajar a lugares remotos como los que ha explorado en África, con el objetivo de conocer sus costumbres ancestrales, la vida cotidiana y la riqueza natural que define a estos destinos tan singulares.

Desde el Área de Cultura expresaron su satisfacción por contar con profesionales de este nivel, capaces de ofrecer una mirada diferente del mundo a través del arte y la fotografía, como bien pudo apreciarse en esta enriquecedora sesión.