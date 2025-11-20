La Biblioteca Municipal reúne de nuevo a numeroso público en una cita cultural de éxito consolidado. La poeta malagueña María José Carrasco y el trío musical que lidera Ana Cisneros han sido esta vez los protagonistas

La Sala María Moliner de la Biblioteca Pública Municipal Antonio Garrido Moraga volvió a llenarse este miércoles para disfrutar de una nueva sesión del ciclo ‘Tecleando el misterio: Jazz y Poesía bajo las estrellas’. La actividad, organizada por el Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación Provincial de Málaga en colaboración con el Área de Cultura, contó con la poeta malagueña María José Carrasco y la música en directo de Ana Cisneros Trío. El concejal de Cultura, Manuel López, también estuvo presente en la velada.

Desde ambas instituciones se valoró muy positivamente la actividad y la excelente acogida del público, una muestra clara de que Alhaurín de la Torre apuesta por la cultura y el jazz más local.

SOBRE MARÍA JOSÉ CARRASCO

María José Carrasco es poeta y profesora, licenciada en Filología Hispánica e Inglesa, y doctora en Traducción e Interpretación por la Universidad de Málaga. Ganadora del XXII Premio Manuel Alcántara de Poesía, es autora de los libros Paisajes inéditos y Crucero. Además, ha trabajado como actriz en varias obras y series, y como ayudante de dirección actoral.

Desde hace cuatro años, coordina junto a Antonia Toscano el programa de radio “La poesía secreta” en Radio Ronda, y actualmente prepara un libro conjunto de décimas espinelas, relatos y un nuevo poemario.

SOBRE ANA CISNEROS TRÍO

En el apartado musical, Ana Cisneros Trío está liderado por Ana Cisneros, reconocida a nivel nacional por su versatilidad como cantante y baterista. A lo largo de su trayectoria ha combinado voz y caja en directo, aportando a su primer trío un swing natural que le ha valido el aplauso del público y la crítica. Entre 2011 y 2013 fue profesora de Canto en el Seminario Internacional de Jazz de Praga y docente de Canto Jazz en el Seminario de Jazz de Alhaurín de la Torre.

El guitarrista Milton Rodríguez ha actuado en algunos de los principales festivales de jazz de España y en escenarios de medio mundo.

Por su parte, el contrabajista y bajista eléctrico Markus Schneider, afincado en Málaga desde 2004, ha explorado su versatilidad en géneros que van del jazz al soul, blues, latin, fusion, pop, rock o musicales. Además, cuenta con más de veinte años de experiencia como profesor, destacando por su compromiso con la enseñanza musical.