La Asociación Malagueña de Informadores Gráficos de Prensa (AMIGP) y la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga reúnen en una muestra imágenes vibrantes de espectáculos que han recorrido durante décadas los escenarios de la provincia. La exposición, que se inaugura este viernes, exhibe las obras de 21 autores que han capturado la esencia de artistas de la talla de Rosalía, Sting, Arcade Fire y Ara Malikian, entre otros

Málaga, 17 de abril de 2024 – El próximo viernes, 19 de abril, la Galería Central de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga abrirá sus puertas a una nueva exposición fotográfica bajo el título «The Show Must Go On: el fotoperiodismo malagueño en concierto”, una oda al espectáculo y a la cobertura gráfica que los profesionales del sector llevan decenas de años realizando de la agenda musical de la provincia.

La Asociación Malagueña de Informadores Gráficos de Prensa (AMIGP) organiza esta iniciativa en colaboración con el decanato de la facultad, que reivindica el espacio de Galería Central como un centro de expresión artística y cultural.

Comisariada por Míchelo Toro, fotógrafo y director de la escuela Apertura —centro que lleva más de 25 años formando a profesionales gráficos—, la muestra presenta una colección de 37 imágenes vibrantes que capturan la energía y la emoción de una amplia gama de artistas que han pisado los escenarios en la provincia de Málaga.

Las paredes de la facultad acogen durante dos semanas a estrellas como Rosalía, Sting, Arcade Fire, Ara Malikian, Amaia, Ana Mena, Sara Baras, Feid, Lord Malvo y Mecano, entre otros.

Un total de 21 autores exhibirán sus obras en la exposición, que pone énfasis en la diversidad de talento presente en el fotoperiodismo malagueño. Diecisiete de estos redactores gráficos son integrantes de AMIGP, que se han unido en esta ocasión a estudiantes del último año del Grado en Periodismo de la UMA, quienes, gracias a la colaboración de la sala Paris 15, tuvieron la oportunidad de cubrir un concierto del que expondrán sus imágenes. La iniciativa colabora de este modo con la formación práctica del alumnado, que contó durante el espectáculo con tutorización y orientación por parte de la AMIGP. Además, en la inauguración de la exposición, el alumnado tendrá la oportunidad de interactuar con los fotoperiodistas profesionales que trabajan en Málaga, lo que permitirá también un intercambio enriquecedor de conocimientos y experiencias.

Los miembros que participan en la exposición son: Álvaro Cabrera, Amparo García, Carlos Criado, Carlos Díaz, Carlos Guerrero, Daniel Pérez, Francis Silva, Gregorio Marrero, Horacio Muñoz Blanca, Javier Albiñana, Jorge Zapata, Koke Pérez, Marilú Báez, Migue Fernández, Ñito Salas, Nacho Gutiérrez y Pepe Ortega. En el caso del alumnado, expondrán sus fotografías Marina Avilés, Manuel Montes, Marta Postigo y Paula Lisbona.

La exposición «The Show Must Go On» promete ser una experiencia visualmente estimulante y educativa, que celebra el talento local y fomenta el aprendizaje y la colaboración entre fotoperiodistas consolidados y futuros profesionales de la información.

Detalles del evento:

Fecha: Viernes, 19 de abril de 2024. Hora: 19:00h.

Lugar: Galería Central, Facultad de Ciencias de la Comunicación y Facultad de

Turismo, Universidad de Málaga.

19 de abril – 2 de mayo.