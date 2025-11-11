La parroquia de San Sebastián fue el escenario de la actuación y contó con una gran afluencia de público, igual que el año pasado

Ayer lunes dio comienzo la nueva edición de Vecinalh, el programa de dinamización de las barriadas y urbanizaciones que organiza el Área de Participación Ciudadana. Y lo hizo en la parroquia de San Sebastián y la Inmaculada Concepción, donde tuvo lugar un concierto polifónico a cargo de Gospel It.

Se trata de un grupo malagueño que se fundó en 2016, compuesto por una docena de integrantes, y que ejecutan a la perfección este singular estilo de coro, que mezcla el soul con la música de iglesia.

El año pasado ya triunfaron con un concierto similar en la iglesia y, por ello, la Concejalía ha vuelto a ofrecer su espectáculo, que de nuevo ha recibido una gran acogida. Todos sus integrantes provienen de campos musicales muy distintos lo que crea una riqueza artística que ha hecho las delicias del público que ha llenado el aforo de la iglesia. Gospel it ha contado con una puesta en escena muy elegante y divertida en la que el público ha interactuado con ellos de una forma muy especial.

El alcalde Joaquín Villanova y el concejal de Participación Ciudadana, Andrés García, junto a otros miembros de la Corporación Municipal, acudieron a disfrutar de este concierto así como el personal del área de Participación Ciudadana. Esta iniciativa persigue fomentar, promover e incentivar la cultura y la participación ciudadana en todos los barrios y urbanizaciones del municipio.

La próxima cita de Vecinalh es el próximo 23 de diciembre con un cuentacuentos navideño en las barriadas de El Peñón y Torresol. La actividad es gratuita, al igual que todas las programadas en el ciclo, y va dirigida a toda la familia.