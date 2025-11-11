Un total de seis agrupaciones participarán en la cita, que tendrá lugar este próximo sábado 15 de noviembre en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ a partir de las 19.00 horas. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo

Una de las citas más tradicionales de la Navidad en Alhaurín de la Torre regresa este mes de noviembre. El Retablo Navideño de la Asociación Folclórica y Cultural Raíces y Horizonte se celebrará el sábado 15 de noviembre en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’, a partir de las siete de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo.

El evento, organizado por Raíces y Horizonte con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento, que dirige el edil Manuel López, contará también con el apoyo de la Federación Malagueña de Peñas y la Federación Malagueña de Folclore.

En esta edición participarán cinco agrupaciones que llenarán el escenario de villancicos y espíritu navideño: Raíces y Horizonte, grupo de Baile Ciudad de Marbella, dirigido por Karina Parra, el coro de Villancicos ‘Tierra Mía’ (Villanueva de Algaidas), la Asociación Cultural Solera y el grupo ‘Los del Patio’.

Desde el Área de Cultura invitan a todos los vecinos y vecinas del municipio a acudir y recalcan que es una oportunidad perfecta para disfrutar de la tradición, la cultura popular y los villancicos que anuncian la llegada de la Navidad.