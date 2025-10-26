El próximo domingo, 26 de octubre, a las 19:30 horas, se celebrará en la Iglesia de San Sebastián y la Inmaculada Concepción una solemne Eucaristía presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Antonio Satué, Obispo de la Diócesis de Málaga.

Tras la misa, tendrá lugar la bendición e inauguración de los salones parroquiales, recientemente renovados tras una profunda reforma que ha permitido modernizar por completo este espacio emblemático, muy vinculado a la vida comunitaria y pastoral de la parroquia.

La Parroquia de San Sebastián y la Inmaculada Concepción invita a todos los vecinos de Alhaurín de la Torre a participar en este encuentro de fe y convivencia, concebido como un momento de alegría, gratitud y unión para toda la comunidad parroquial.