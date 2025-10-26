Asociación de la Prensa de Málaga (APM) | VIII #CarreradelaPrensa y IV #MarchaSolidaria

Alejandro Cañas gana por segundo año consecutivo la Carrera de la Prensa en un tiempo récord, seguido de las hermanas Infantes en la categoría femenina. Teresa Velasco, con una doble medalla, y Juan Antonio Navarro, ganadores en la categoría Periodistas

Los menores de la IV Marcha Solidaria de la Prensa, a beneficio de la Casa del Sagrado Corazón (Cotolengo), se meten en el medallero

El buen tiempo, con una fina lluvia a primera hora, ha acompañado la prueba, que ha batido récord de participación este año

La VIII edición está organizada por la Asociación de la Prensa de Málaga y cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Málaga, la Fundación Unicaja, El Corte Inglés, el Hospital Quirónsalud Málaga, Metro Málaga, Bidafarma y la colaboración de medio centenar de empresas y medios de comunicación

Salida de la VIII Carrera de la Prensa de La Rosaleda. FOTOS: Migue Fernández

MÁLAGA 26.10.2025 | Mil quinientos corredores han tomado este domingo las calles y plazas más emblemáticas del centro histórico de Málaga para reivindicar un año más la libertad de prensa. Alejandro Cañas del Palacio, del Club Atletismo Málaga, y Belén Infantes Rojas, del Club Guadalhorce Álora han sido los ganadores, por segundo año consecutivo, de la Carrera de la Prensa que organiza la Asociación de la Prensa de Málaga (APM), con un tiempo récord de 21 minutos y 58 segundos y 24 minutos y 43 segundos, respectivamente, después de un recorrido de 7 kilómetros en un ambiente festivo que arrancaba del estadio La Rosaleda a las 09.00 horas.

Los corredores han estado acompañados en la salida por el padrino de esta octava edición de la prueba, el exfutbolista del Málaga C.F. Sebastián Fernández Reyes ‘Basti’ y la presidenta de la Asociación de la Prensa, Elena Blanco, que ha recordado la importancia de un periodismo libre y de calidad que garantice el derecho a una información veraz de todos los ciudadanos. También han acompañado a los corredores Juan Rosas, vicepresidente y diputado delegado de deportes de la Diputación de Málaga; Borja Vivas, concejal de Deporte del Ayuntamiento de Málaga; Manuel Dorado, responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado de la Fundación Unicaja, Víctor Carrasco, del Departamento de Marketing de El Corte Inglés, y Patricio Fuentes, director de la Casa del Sagrado Corazón (Cotolengo de Málaga), a la que se destinará la recaudación de la Marcha Solidaria. Daniel Pérez, director del Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga y ganador de la Carrera de la Prensa en dos ediciones, ha corrido hoy con el dorsal simbólico número 1 como muestra de apoyo a la prueba deportiva.

El buen tiempo, con una fina lluvia en la primera parte de la mañana, ha acompañado a los participantes de la Carrera de la Prensa, que ha recibido una avalancha de inscripciones en los últimos días, batiendo su propio récord de participación y llegando a los 1.500 inscritos. La carrera ha sido retransmitida íntegramente en directo por Canal Málaga y ha incorporado, por cuarto año consecutivo, la Marcha Solidaria de la Prensa de tan solo 2 kilómetros, que se sumó al pelotón de la carrera en la plaza de la Victoria a las 09.23 horas, y en la que han participado 290 corredores de todas las edades. De ellos más de 111 son niños y niñas menores de 15 años. Los menores ganadores de la IV Marcha Solidaria por tramo de edad han sido, por orden de llegada a la meta: Julio de la Fuente Gallardo y Olympia Fernández Barrionuevo (6-8 años), Fabián Gómez Terrón y Alma Priscila Carmona Alcántara (9-12 años), y Rafael Merino Caparrós y Daniela Cisneros Llamas (13-15 años).

La meta situada en la avenida de Cervantes, frente al Ayuntamiento de Málaga, acogió la entrega de 18 medallas por parte de autoridades y colaboradores del evento. En la categoría Periodistas, los dos primeros en llegar a la meta han sido los compañeros, habituales del medallero, Juan Antonio Navarro Arias, con un tiempo de 24 minutos y 15 segundos, y Teresa Velasco Castillo con 26 minutos y 23 segundos, tercera también en la categoría Absoluta. Los dos han batido su marca de años anteriores. En esta edición se han inscrito un total de 60 periodistas malagueños, aunque han sido muchos más los que han colaborado en la organización y difusión del evento deportivo, en el que participan medio centenar de comunicación de Málaga y su provincia.

La prueba cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga, El Corte Inglés, la Fundación Unicaja, el Hospital Quirónsalud Málaga, responsable de la cobertura sanitaria, Metro Málaga, y Bidafarma. La Carrera de la Prensa está avalada por numerosos medios de comunicación de Málaga, que un año más se han unido para reivindicar un periodismo libre y de calidad, y por entidades y empresas malagueñas como Oxo Museo del Videojuego, Trops que ha instalado un stand de aguacates en la meta, Gross Dentistas y La Vida Camper, entre otras. Los humoristas gráficos Idígoras y Pachi han repetido como responsables de la imagen de la carrera, plasmada en la camiseta oficial, este año de color verde lima. Los días previos al evento deportivo se ha realizado un sorteo de 59 regalos aportados por las entidades patrocinadoras y colaboradoras, entre ellos, una camiseta firmada por los jugadores del Málaga C.F. que le ha tocado a Manuel Martínez, que corría con el dorsal 603.

La Carrera de la Prensa es un evento sostenible. Se ha sumado un año más a la campaña municipal ‘Málaga, cómo te quiero!?’ para el reciclaje de residuos y por el uso responsable de los espacios públicos urbanos.

CLASIFICACIÓN

Alejandro Cañas del Palacio (21’ 58”) del Club Atletismo Málaga se ha alzado por segundo año consecutivo con la victoria, seguido de Sergio García Moreno, del mismo club (22’ 25”), también habitual del medallero. El tercero en llegar a la meta ha sido Reda Dira (23’ 24”), del Club Atletismo Cártama. Les han entregado las medallas Elena Blanco Castilla, presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga (APM); Rebeca García-Miña, vicepresidenta de la APM; Ana Barreales, vocal de la entidad; Daniel Pérez, director general del Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga; Manuel Dorado, responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado de la Fundación Unicaja; y Víctor Carrasco, esté último en representación de El Corte Inglés.

En la categoría Absoluta Femenina las ganadoras indiscutibles de la VIII Carrera de la Prensa han sido las hermanas Infantes Rojas, ambas del Club Guadalhorce Álora. Belén ha sido la primera en llegar, con un tiempo de 24 minutos y 43 segundos, seguida de cerca de su hermana Eva (25’ 47”). La tercera ha sido la periodista Teresa Velasco, del Club Vélez Clínicas Rincón, una habitual también en el podio de la Carrera de la Prensa. Les han entregado las medallas los periodistas y directivos de la Asociación de la Prensa de Málaga, Teresa Santos, Ángel Escalera y Paula Peralta, y representantes de los patrocinadores: Juan Rosas, vicepresidente y diputado delegado de deportes de la Diputación de Málaga; Alicia Matas, miembro del Departamento de Comunicación de DCOOP y Fernando del Valle, director de Canal Málaga, televisión municipal que ha retransmitido la carrera en directo.

En la categoría Periodistas han recibido medalla los compañeros Juan Antonio Navarro Arias (Club Guadalhorce Álora), y Teresa Velasco (Clínicas Rincón), primero masculino y primera femenina con 24 minutos y 15 segundos, y 26 minutos y 23 segundos, respectivamente, ambos ganadores en varias ediciones anteriores. En segundo lugar, Daniel Núñez Zapater (26’ 20”) y Cristina López Gutiérrez (32’ 31”), que quedaron primeros el año pasado. En tercer lugar, han llegado Francisco Domínguez J. Moreno (27’ 52”) y Aurora Cestino Rodríguez (37’ 32”). Les han entregado las medallas los directivos de la APM, Elena Blanco, Teresa Santos, Fran Martín, Ana Barreales, Rafael Salas, presidente de honor, y Sandra Barrionuevo, directora de la Carrera de la Prensa. Por parte de los patrocinadores, han participado en la entrega Ariana Albis, responsable de desarrollo de negocio & eventos en OXO Museo del Videojuego; Pilar Casado, jefa de Comunicación y Marketing y Sostenibilidad de Metro Málaga; Víctor Carrasco, miembro del Departamento de Marketing de El Corte Inglés; y Manuel Dorado, responsable de Deportes y Tiempo Libre de la Fundación Unicaja.