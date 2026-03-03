(Nota de Prensa de PP Alhaurín) El PP propuso mejorar la moción de Vox, una de las pocas que ha presentado en estos tres años, con medidas más eficaces y concretas, incluidas desalojos en 24 horas, simplificar la recuperación de los inmuebles y endurecer las penas por usurpación. Todas ellas fueran rechazadas deliberadamente por su único concejal para buscar el titular fácil, desprestigiar al alcalde y confundir a la ciudadanía

Alhaurín de la Torre, 03 de marzo de 2026. Ante el comunicado difundido por el grupo municipal de Vox en relación a la ocupación ilegal, el Grupo Municipal Popular de Alhaurín de la Torre quiere trasladar a la opinión pública las siguientes consideraciones:

1. La lucha contra la ocupación exige acuerdos, no titulares.

Es cierto que VOX presentó una moción contra la ocupación ilegal. Sin embargo, lo que también es cierto —y deliberadamente omiten— es que rechazaron todas las enmiendas propuestas por el Partido Popular, aun cuando recogían íntegramente el espíritu de su iniciativa e incluso la reforzaban con medidas más eficaces y completas.

2. El PP sí quiso mejorar la moción para que fuera útil y efectiva.

Las enmiendas planteadas por el Grupo Popular incluían, entre otras medidas:

Impulsar la derogación de la Ley de Vivienda de 2023 y promover un desalojo en 24 horas en casos de ocupación sin título habilitante.

Simplificar los procedimientos judiciales para agilizar la recuperación de los inmuebles.

Endurecer las penas por usurpación, especialmente en casos de reincidencia o alteración grave de la convivencia.

Impedir el empadronamiento de ocupantes ilegales para evitar que la ocupación genere derechos administrativos.

Establecer asesoramiento jurídico gratuito para propietarios afectados.

Garantizar que los propietarios no asuman costes derivados de la ocupación ilegal.

Proteger a personas vulnerables con alternativas habitacionales dignas sin que ello suponga normalizar la ocupación.

Crear protocolos municipales de actuación coordinados entre Policía Local, Servicios Sociales y el resto de administraciones.

Instar al Gobierno de España a tramitar con carácter urgente una ley nacional “anti-ocupación” que recoja todos estos elementos

Es evidente que estas propuestas no solo asumían los objetivos de la moción de Vox, sino que los ampliaban con un enfoque integral, jurídico y social.

3. Vox ha preferido quedarse solo antes que alcanzar un acuerdo.

A este partido se le llena la boca hablando contra la ocupación ilegal, pero cuando tiene la oportunidad de acordar con el único partido que está trabajando con responsabilidad institucional en esta materia, opta por el aislamiento. La negativa a aceptar cualquier mejora a esta moción, una de las pocas presentadas por este partido político en estos casi 3 años, demuestran que su prioridad no era aprobar una iniciativa sólida, sino generar un enfrentamiento político, atacar al alcalde y confundir a la ciudadanía pensando en las próximas elecciones.

4. La defensa de los propietarios no puede convertirse en un instrumento de propaganda.

Resulta preocupante que Vox haya querido quedarse deliberadamente solo en su posición para presentarse como el único defensor de los propietarios. Esa estrategia puede servir para titulares, pero no para resolver problemas reales. Los vecinos necesitan soluciones eficaces, no gestos simbólicos.

5. Compromiso firme del Partido Popular.

El PP reitera su compromiso inequívoco con la defensa de la propiedad privada, la seguridad jurídica y la convivencia vecinal. Creemos en una política útil, que combine firmeza frente a la ocupación ilegal con soluciones responsables para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, atacando también las causas estructurales del problema del acceso a la vivienda.

6. Frente al ruido y la confrontación estéril, el PP seguirá trabajando desde la responsabilidad institucional, buscando acuerdos que refuercen la seguridad y protejan a los vecinos de Alhaurín de la Torre.

Partido Popular de Alhaurín de la Torre.

Área de Comunicación.