La cita es este sábado, 7 de marzo, en la Biblioteca Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’. Estudiantes de bachillerato de toda la comunidad participan en esta 13ª edición, que tiene por lema ‘La locura de Don Quijote en el mundo actual’. Organiza: Asociación Andaluza de Filosofía

La Biblioteca Pública Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ de Alhaurín de la Torre volverá a ser escenario este próximo sábado, 7 de marzo, de la final de la Olimpiada Filosófica de Andalucía, la iniciativa dirigida a estudiantes de bachillerato que organiza la Asociación Andaluza de Filosofía (AAFi) con la finalidad de promover en la juventud esta disciplina académica y su estudio, así como el pensamiento crítico y la reflexión.

La cita cuenta con la colaboración del Ayuntamiento a través de la Concejalía de Cultura y Biblioteca. En esta edición, la número 13 desde su creación, la Olimpiada lleva por lema ‘La locura de Don Quijote en el mundo actual’, tema en torno al cual debían girar los trabajos presentados en las diferentes modalidades del concurso.

Los participantes son alumnos y alumnas matriculados en el curso 2025/26 en institutos y centros de bachillerato de toda Andalucía. Han sido seleccionados para la final que se celebra este fin de semana un total de 15 trabajos: tres en la modalidad de ensayo internacional, cinco en la de disertación, cinco en la de fotografía y dos en la de vídeo digital.

Será pues en Alhaurín de la Torre donde se volverá a elegir a los ganadores. Los finalistas contarán con unos minutos para defender sus trabajos. Entre ellos, se encuentran estudiantes de centros de Málaga, Granada, Sevilla y Almería, que optan a los diferentes premios y a representar a Andalucía en la Olimpiada Filosófica de España.

El concejal de Cultura y Biblioteca, Manuel López, ha destacado que se siga manteniendo esta línea de colaboración entre Alhaurín de la Torre y la AAFi y ha señalado que es un orgullo volver a reunir a estas “mentes jóvenes y brillantes”, en un evento que pone al municipio en el mapa del conocimiento y la filosofía.

López ha agradecido especialmente la labor desarrollada en estos años por Rafael Guardiola, hoy presidente de honor de la AAFi, y ha hecho extensivo su agradecimiento a la actual presidenta, María Ascensión Marcelino, y a la vocal de Pensamiento Joven, Marta González Ortegón.