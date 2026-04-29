Asociación de la Prensa de Málaga (APM) | #AlfabetizaciónMediáticaAPM

La Asociación de la Prensa de Málaga impulsa la alfabetización mediática de personas mayores en 26 municipios

Prensa sin Edad celebra su sexta edición con talleres prácticos sobre desinformación, redes sociales, inteligencia artificial y ciberseguridad

El proyecto cuenta con la colaboración de la Fundación ”la Caixa” y la Diputación Provincial de Málaga

Alumnado de Benaque (Macharaviaya).

La sexta edición del programa de alfabetización mediática Prensa sin Edad, impulsado por la Asociación de la Prensa de Málaga (APM) con la colaboración de la Fundación ”la Caixa” y la Diputación Provincial de Málaga, recorrerá en los próximos meses 26 municipios de la provincia con talleres dirigidos a personas mayores e impartidos por periodistas, con el objetivo de fomentar el pensamiento crítico y el consumo responsable de información.

El programa ha comenzado en abril con sesiones en Periana, Arriate, Macharaviaya, Villanueva de la Concepción y Algatocín. Con este arranque, las entidades organizadoras refuerzan su compromiso con la inclusión digital de la población mayor y la lucha contra la desinformación. A lo largo de esta edición participarán municipios como Arenas, Árchez, Casares, Carratraca, Benamargosa, Sedella, Sierra de Yeguas, Teba, Cuevas Bajas, Benahavís, Torremolinos, Estepona, Vélez-Málaga, Ronda, Fuengirola, Alhaurín de la Torre, Nerja, San Pedro de Alcántara, Antequera, Campillos y Marbella, entre otros.

La presidenta de la APM, Elena Blanco Castilla, afirma que estos talleres contribuyen a que las personas desarrollen habilidades que les permiten analizar la credibilidad de los contenidos informativos y detectar sesgos, manipulación o fraude, especialmente de los que les llegan a través de las redes sociales.

El programa formativo ofrece una visión práctica del ecosistema mediático actual. Los talleres permiten adquirir herramientas para identificar la desinformación, entender cómo funcionan los medios de comunicación y desenvolverse con seguridad en el entorno digital. Uno de los ejes principales es la ciberseguridad, con contenidos orientados a prevenir fraudes y estafas en internet. Además, se incorporan sesiones sobre inteligencia artificial, centradas en sus aplicaciones cotidianas, y formación práctica en el uso seguro de WhatsApp y redes sociales.

Los participantes también desarrollan competencias para buscar información de forma eficaz y reflexionar sobre el origen y la fiabilidad de los contenidos que consumen.

Un proyecto consolidado en la provincia

Prensa sin Edad alcanza este año su sexta edición, consolidándose como una iniciativa de referencia en la provincia. Desde su puesta en marcha, cerca de 2.000 personas mayores han participado en estos talleres, que ya han llegado a la totalidad de los municipios malagueños.

El programa está dirigido por el directivo de la APM Fran Martín y coordinado por la periodista Jazmine García. En esta edición, un equipo de 11 profesionales recorrerá la provincia, participando también en otras iniciativas como Prensa en mi mochila, dirigida a escolares, y los Talleres Municipales de Alfabetización Mediática Comunicar en Red, con talleres en los distritos de la capital.