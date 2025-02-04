Como es habitual cada año, los trabajos son encargados por el Servicio Municipal de Agua y Saneamiento a una empresa especializada, y afectarán a toda la red de alcantarillado de Alhaurín de la Torre, hasta el 6 de marzo

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre va a iniciar a partir del próximo lunes, 10 de febrero, una nueva campaña dentro su plan anual de tratamiento de desinsectación y desratización en el municipio, con el objetivo de prevenir plagas. La actuación se lleva a cabo a través de Aqualauro, el servicio municipal dependiente de la Concejalía de Aguas, que dirige Abel Perea.

Los trabajos, que ejecutará Plagiser, empresa especializada del ramo, consistirán, como es habitual, en la aplicación de productos específicos en la red de saneamiento y alcantarillado para eliminar insectos y ratas y minimizar su reproducción. En principio, las tareas empezarán por Peralta y Taralpe y cada día, de lunes a viernes, se actuará en diferentes zonas y barriadas para abarcar la totalidad de los núcleos habitados del término municipal.

Esta es la primera de las campañas previstas en el año y el calendario puede variar en función de las condiciones meteorológicas o de las necesidades del servicio, entre otros factores. Desde Aqualauro recuerdan que la aplicación del producto puede ocasionar en un primer momento la aparición de cucarachas en las calles por el ‘efecto huida’, aunque posteriormente desaparecerán.

Además de la campaña de desinsectación y desratización de la red municipal de forma cuatrimestral, de manera extraordinaria y a petición ciudadana se solucionan otras incidencias por la presencia inusual de cucarachas o ratas a lo largo del año.

PROGRAMA PREVISTO POR ZONAS Y BARRIADAS:

-Lunes 10/02/25: TARALPE, PERALTA

-Martes 11/02/25: PINOS DE ALHAURÍN

-Miércoles 12/02/25: VIÑA GRANDE, ALTOS DE VIÑAGRANDE Y POLÍGONO LAS VIÑAS

-Jueves 13/02/25: PLATERO 1º Y 2º Y EL LIMÓN

-Viernes 14/02/25: JARDINES DE ALHAURÍN, HUERTA ALTA, HUERTA NUEVA Y CARRANQUE

-Lunes 17/02/25: ERMITA DEL CERRO Y ZONA CENTRO (CASCO ANTIGUO)

-Martes 18/02/25: ZONA CENTRO

-Miércoles 19/02/25: EL ALAMILLO, LLANOS DE LA VIRGEN, BLAS INFANTE, BARRIO LA ALEGRÍA Y REYES CATÓLICOS

-Jueves 20/02/25: EL CORDOBÉS, EL RELOJ E ISAAC PERAL HASTA ROTONDA DEL ENCUENTRO

-Viernes 21/02/25: FUENSANGUÍNEA Y LA ZAMBRANA

-Lunes 24/02/25: LA CAPELLANÍA

-Martes 25/02/25: LOS MANANTIALES

-Miércoles 26/02/25: CORTIJOS DEL SOL, BELLAVISTA DE ZAMBRANA, TORRESOL, PUEBLO CORTIJO Y TERRAZAS DEL VALLE

-Jueves 27/02/25: EL LAGAR, TABICO ALTO, CASAS BLANCAS Y VAGUADA DE LA SIERRA

-Viernes 28/02/25: FESTIVO (DÍA DE ANDALUCÍA)

-Lunes 03/03/25: RETAMAR, TABICO BAJO Y SANTA CLARA

-Martes 04/03/25: POLÍGONOS INDUSTRIALES Y PAREDILLAS

-Miércoles 05/03/25: EL ROMERAL, TORREALQUERÍA Y LA ALQUERÍA

-Jueves 06/03/25: El PEÑÓN, MOLINA, ZAPATA, HACIENDA GARRIDO, MESTANZA Y SANTA AMALIA

Teléfono Aqualauro: 952411444.