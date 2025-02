Cada 4 de febrero, el mundo se une para concienciar sobre la importancia de prevenir, detectar y tratar el cáncer. Esta jornada global busca fomentar la acción conjunta entre gobiernos, instituciones y ciudadanos para reducir el impacto de esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de quienes la enfrentan.

(AECC Alhaurín de la Torre) Desde la AECC nos hemos marcado como objetivo llegar al 70% de supervivencia en 2030, recordando que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres será diagnosticad@s de cáncer

⁠Este año en colaboración con otras entidades a nivel nacional impulsamos MásDatos Cáncer una herramienta que nos ayudará a ser mejores en la lucha contra la enfermedad

Hoy 4 de febrero salimos a la calle con el mensaje claro de dar a conocer nuestro objetivo de impulsar, MásDatos,MásInvestigación, MásPrevención, MásDifusión, MásSensibilización, MásAtención, MásEquidad, y MásHumanización para conseguir MásEsperanza y MásVida

MANIFIESTO 4 DE FEBRERO 2025

En 2024 el cáncer llegó a 290.441 españoles que, en un puñado de palabras, escucharon un diagnóstico que nunca hubieran querido oír. Un puñado de palabras que paró el reloj. En la provincia de Málaga estas palabras de cáncer la escucharon 10.044 personas

Ese día que no olvidarán fue la estación de salida de un viaje en el que la maleta se llenó de incertidumbre, preguntas que no siempre tienen respuesta, miedos, palabras que nunca habían escuchado, tiempo que no quieren perder, esperanza, dolor, emociones, tratamientos, síntomas o soledad. Un viaje que cambió sus días, su cotidianidad, sus prioridades. Hoy 4 de febrero conmemoramos el Día Mundial del Cáncer, aquel que llegó un día para cambiar sus vidas.

Hoy, el cáncer es el problema sociosanitario más importante de España y del mundo. Según el Observatorio del Cáncer de la Asociación, en 2030, solo en España, habría 317.000 nuevos casos de cáncer, lo que supone un diagnóstico cada 1,8 minutos. La realidad es que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer. Lo más importante de estos números es que detrás hay personas con nombres y apellidos y con historias que se empezarán a contar de forma diferente tras el diagnóstico. Pero también estas cifras reflejan la magnitud del reto al que nos enfrentamos como sociedad, como país. Un reto que nos implica a todos y todas y ante el que nadie se puede poner de perfil porque el cáncer no pedirá permiso para entrar en nuestras vidas.

Precisamente en este 2025 la Asociación Española Contra el Cáncer, junto con otras 23 entidades de cáncer de España, impulsa el primer espacio abierto de datos sobre cáncer. MásDatos Cáncer organiza indicadores clave en torno al itinerario del paciente con cáncer: desde la promoción de la salud y la prevención primaria hasta la detección precoz, el diagnóstico, la atención sanitaria, el seguimiento y el final de vida. Y es que la falta de un modelo integrado y global de conocimiento en cáncer, la dificultad en el acceso a los datos que se recogen, la falta de homogeneidad de estos en los diferentes territorios y las lagunas de información que existen en el sistema, dificultan disponer de los datos necesarios que permitan el diseño de estrategias de salud efectivas y eficientes que supongan una mayor tasa de supervivencia y calidad de vida para los pacientes.

MásDatos Cáncer surge como respuesta a esta necesidad urgente para aportar información crucial para avanzar hacia la equidad y mejorar los resultados en los pacientes. La gestión de los datos en políticas sanitarias es fundamental para la planificación, implementación y evaluación de estrategias de salud efectivas y eficientes.

Todas las entidades de cáncer de España reclaman priorizar la recogida de datos y hacerlo de forma accesible. Reivindican el rol de la sociedad civil en la creación de un ecosistema de investigación social aplicada en cáncer y solicitan la creación de una Comisión Mixta de Coordinación.

MásDatos Cáncer para ser mejores en la lucha contra el cáncer y responder mejor a las necesidades de los pacientes. Los pacientes, que para seguir caminando necesitan investigación, atención psicológica, apoyo social, fisioterapia o acompañamiento. Todos podemos ser o seremos pacientes por eso necesitamos MásDatos para responder a los retos que plantea el cáncer y que nos afectan a todos. Por eso necesitamos el compromiso de TODOSCONTRAELCÁNCER para superar el 70% de supervivencia en 2030.

Hoy 4 de Febrero Día Mundial Contra el Cáncer el objetivo es impulsar: MásDatos, MasInvestigación, MásPrevención, MásDifusión, MásSensibilización, MásAtención, MásEquidad y MásHumanización para alcanzar MásEsperanza y MásVida