El Colegio de Enfermería de Málaga pone en valor el papel esencial de las enfermeras y reclama más profesionales, más inversión en cuidados y una apuesta decidida por la profesión

Málaga, 11 de mayo de 2026.- Con motivo del Día Internacional de la Enfermería, que se celebra este 12 de mayo, el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga quiere reconocer y agradecer la labor de las miles de enfermeras y enfermeros que cada día sostienen el sistema sanitario desde el cuidado, la cercanía y el compromiso con la salud de la población.

El presidente del Colegio, José Miguel Carrasco, ha querido destacar el papel fundamental de la profesión en todos los ámbitos asistenciales, desde hospitales y centros de salud hasta residencias, colegios, salud mental, atención domiciliaria o emergencias.

“La enfermería está presente en todos los momentos importantes de la vida de las personas. Somos una profesión esencial para el sistema sanitario y para la sociedad”, afirma.

Una profesión cada vez más preparada y especializada

Desde el Colegio recuerdan que la enfermería ha experimentado una enorme evolución en las últimas décadas, aumentando su formación, especialización, capacidad investigadora y competencias profesionales.

Sin embargo, consideran que todavía existen importantes retos pendientes relacionados con las ratios, las plantillas, el reconocimiento profesional o la implantación efectiva de las especialidades enfermeras.

“No se puede seguir hablando del valor de la enfermería mientras seguimos teniendo falta de profesionales y dificultades para desarrollar plenamente todo nuestro potencial asistencial y competencial”, señala Carrasco.

“Invertir en enfermería es invertir en salud”

El presidente del Colegio insiste en que apostar por la enfermería supone mejorar directamente la atención sanitaria y la seguridad de los pacientes.

“Invertir en enfermería no es un gasto, es una inversión en salud, en prevención, en calidad asistencial y en futuro. Una sanidad fuerte necesita una enfermería fuerte”, subraya.

Asimismo, ha querido poner en valor el trabajo diario de los profesionales malagueños, destacando especialmente “la humanidad, la vocación y la capacidad de adaptación” que demuestra la profesión ante los nuevos desafíos sanitarios y sociales.

Reconocimiento a todos los profesionales

Con motivo de esta jornada, el Colegio de Enfermería de Málaga trasladará además un mensaje de felicitación y reconocimiento a todos los profesionales de la provincia.

“Queremos dar las gracias a todas las enfermeras y enfermeros por su entrega, su profesionalidad y su forma de cuidar. Detrás de cada cuidado hay conocimiento, esfuerzo y muchísimo compromiso humano”, concluye el presidente.

El Día Internacional de la Enfermería se celebra cada 12 de mayo coincidiendo con el nacimiento de Florence Nightingale, considerada la precursora de la enfermería moderna.