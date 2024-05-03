Nuevo éxito de público y crítica del ciclo ‘Tecleando el misterio. Jazz y poesía bajo las estrellas’ de la Diputación de Málaga

El ciclo ‘Tecleando el misterio. Jazz y poesía bajo las estrellas’ ha regresado este jueves a la Biblioteca Pública Municipal Antonio Garrido Moraga de Alhaurín de la Torre con un nuevo éxito de público y crítica. La actividad. organizada por el Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación de Málaga en colaboración con el Área de Cultura que dirige Manuel López, ha estado protagonizada por el poeta Carlos Marzal y la música de Daphne Jazznova.

La técnico de la biblioteca, Rocío Serrán, ha subrayado la excelente acogida aque Alhaurín de la Torre dispensa a este programa cultural, gracias a la calidad artística de los protagonistas.

Carlos Marzal es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia y ejerce de profesor de University of Virginia in Valencia Program. Ha obtenido el Premio Nacional de la Crítica y el Premio Nacional de Poesía en 2002 con ‘Metales pesados’, ha reunido su poesía en el volumen ‘El corazón perplejo’ y su último poemario se titula ‘Euforia’. Es autor, además, de ‘Los reinos de la casualidad’, ‘Los pobres desgraciados hijos de perra’ y ‘Nunca fuimos más felices’. Ha sido colaborador de publicaciones literarias y columnista de varios diarios nacionales.

Daphne Jazznova ha traído un acústico en el que no falta el gipsy jazz, la música pasional y melancólica de los gitanos de Europa del Este, fusionada con armonías y ritmos sincopados. El conjunto lo forma Daphne Pelet que estudió canto en la Universidad de Georgia y en la Escuela de Música Creativa de Madrid con Connie Philips. Trabaja profesionalmente como voz solista en grupos de pop, jazz y bosanova y ejerce como profesora de Educación Vocal y Canto en Torremolinos.

Junto a ella está Nicky Vargas quien también ejerce como profesor en Torremolinos, en este caso de armonía y guitarra moderna, materias en las que se formó en el Ateneo Jazz de Madrid con Félix Santos. Ha participado en jornadas de jazz por toda nuestra provincia, incluido el Portón del Jazz de Alhaurín de la Torre.

#alhaurindelatorrecalidaddevida