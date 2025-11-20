(PSOE) No hay ninguna partida para la segunda ambulancia ni para el desdoblamiento de la A-404

El PSOE ha denunciado que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 no incluyen ni un solo euro destinado a Alhaurín de la Torre. En un vídeo difundido en redes sociales, los concejales socialistas han señalado que el nombre del municipio aparece “cero veces” en los presupuestos del Gobierno de Juanma Moreno Bonilla para el año que viene.

En este sentido, han subrayado que en los presupuestos “no hay ninguna partida para un nuevo centro de salud, ni para la segunda ambulancia tan prometida, ni para más dotación de personal sanitario”. A ello se suma la ausencia total de inversiones educativas, sin dotación para la ampliación del IES Capellanía ni para el nuevo instituto de Pinos.

Asimismo, han criticado que no hay “ni una sola partida presupuestaria para acabar con los atascos de la carretera A-404”. “Ni una sola vivienda de VPO para el municipio. Alhaurín de la Torre ni siquiera aparece mencionado en los presupuestos, ni una sola propuesta”, han lamentado, al tiempo que han reclamado que “Alhaurín de la Torre merece respeto, Alhaurín de la Torre merece inversiones”.