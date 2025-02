(PSOE) Los socialistas piden al Ayuntamiento medidas para facilitar el empleo a los jóvenes

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, David Márquez, ha destacado que el municipio ha cerrado el año 2024 con la menor tasa de paro de los últimos dieciocho años. “Seguimos teniendo 2.800 vecinos que no trabajan y que quieren hacerlo. Tenemos una tasa de paro del 13%, es verdad, es la mejor de los últimos dieciocho años, pero tenemos que hacer más”, ha asegurado, al tiempo que ha recordado que estos buenos datos en el municipio se dan con un Gobierno central del PSOE y en un contexto en el que España está liderando el crecimiento económico en la Unión Europea.

“No podemos olvidarnos de aquellos vecinos y vecinas de Alhaurín de la Torre que buscan trabajo y que no lo encuentran. Desde el ayuntamiento deberíamos poner de nuestra parte. Tenemos concejales y presupuesto para empleo. Vamos a utilizarlos bien y a luchar sobre todo por los jóvenes, que son los que no acaban de comenzar su vida laboral, los que no pueden comprar una vivienda y los que al final tienen que acabar marchándose del municipio”, ha explicado.

En este sentido, ha pedido al equipo de gobierno que apueste por los polígonos industriales, que están abandonados y por el ocio juvenil. “No puede ser que estemos enclavados en plena Costa del Sol y que no tengamos ningún atractivo turístico para atraer a los visitantes que podrían venir a nuestros comercios y generarían economía”, ha concluido.