La cifra supone 0,34 puntos menos que la registrada en los comicios de 2022 a esta misma hora

El índice de participación en las elecciones al Parlamento de Andalucía a las 11.30 horas es de un 15,10%, 0,34 puntos menos que en las elecciones de 2022. Así lo ha indicado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, quien ha comparecido en rueda de prensa desde el Centro de Difusión de Datos para ofrecer el primer avance de la participación en estos comicios, en los que están llamados a votar más de 6,8 millones de andaluces para elegir a los 109 diputados que compondrán el Parlamento andaluz durante los próximos cuatro años.

Por provincias, el índice de participación en Almería es del 16,68%, 0,17 puntos más que en 2022; en Cádiz ha votado el 13,58% de los electores, 0,02 puntos más; en la provincia de Córdoba, la participación es de un 16,48%, 0,87 puntos menos.

Asimismo, en Granada el porcentaje de participación a las 11,30 horas es del 16,07%, 0,75 puntos menos que en 2022; en Huelva el porcentaje es de un 13,24%, 1,02 puntos más%, en Jaén, ha votado el 15,64% de los electores, 1,33 puntos menos.

Por último, en Málaga ha votado un 15,03% de los electores, 0,59 puntos menos; y, en Sevilla, la participación es del 14,95%, 0,13 puntos menos que en las elecciones de 2022.

El consejero también ha informado de que la Junta Electoral de Cádiz ha decidido, por haberse constituido con retraso, ampliar el horario de votación en el distrito 3, sección 4, mesa C del CEIP La Florida de El Puerto de Santa María (Cádiz) hasta las 20.10 horas.

Tras la rueda de prensa, las juntas electorales provinciales comunicaron que en el caso del distrito 10, sección 5, mesa U en el CEIP Constitución en Málaga, se amplía la hora de votación hasta las 20.14 horas. Y en el caso de las seis mesas del CEIP Azahares en Sevilla, la junta provincial ha aprobado ampliar la hora de votación hasta las 20.43 h.