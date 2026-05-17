Las elecciones andaluzas de este 17 de mayo están dejando una participación notablemente superior a la registrada en los anteriores comicios autonómicos. Según los últimos datos oficiales difundidos durante la tarde, más de la mitad del electorado andaluz ya había acudido a las urnas antes de las seis de la tarde, confirmando una jornada marcada por la alta movilización ciudadana en prácticamente toda la comunidad.

La participación supera el 52% del censo, lo que representa un importante incremento respecto a las elecciones de 2022. El aumento se está reflejando en las ocho provincias andaluzas, incluida Málaga, donde numerosos colegios electorales han mantenido un flujo constante de votantes desde primeras horas de la mañana.

La jornada se está desarrollando con relativa normalidad, sin incidencias destacadas de gravedad y con un ambiente de gran expectación política. En muchos municipios andaluces se han podido ver colas puntuales en determinadas franjas horarias, especialmente durante el mediodía y primeras horas de la tarde.

Estas elecciones autonómicas resultan especialmente relevantes por el actual escenario político andaluz y por el interés generado en torno a posibles cambios en la composición del Parlamento de Andalucía. Los distintos partidos políticos han hecho durante la jornada continuos llamamientos a la participación, conscientes de la importancia que puede tener la movilización del electorado en el resultado final.

En la provincia de Málaga, la participación también presenta una tendencia al alza respecto a anteriores convocatorias, con numerosos municipios registrando un ritmo de votación elevado durante toda la jornada electoral.

Los colegios electorales permanecerán abiertos hasta las ocho de la tarde. A partir de ese momento comenzará el escrutinio oficial y se conocerán los primeros resultados de unas elecciones que marcarán el futuro político de Andalucía durante los próximos años.