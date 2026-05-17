Abraham Ruiz y Antonio Montilla, segundo y tercer premio respectivamente en la final que ha tenido lugar en El Portón y que ha contado también con la actuaciones de Cintia Merino y de Juan Antonio Morales, ganador de la edición del año pasado de este concurso que organiza AMAT con la colaboración del Ayuntamiento

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La vigésimo segunda edición del Certamen Torre de Coplas ‘Marifé de Triana’, que organiza la Asociación de Mujeres por Alhaurín de la Torre (AMAT) en colaboración con el Ayuntamiento, ya tiene ganadora tras la celebración de su gran final este sábado en el auditorio al aire libre de la Finca Municipal El Portón.

María José Alcalá se ha hecho con el título de vencedora del certamen tras una brillante actuación que le ha permitido obtener la máxima puntuación del jurado experto que ha valorado las actuaciones.

La cita ha reunido a centenares de personas que han vibrado con el impresionante espectáculo que se ha puesto en escena con la música en directo de la orquesta dirigida por Guillermo Carretero que ha acompañado a cada uno de los cinco finalistas que llegaban a esta fase tras haber pasado el corte en las semifinales celebradas hace algo más de un mes en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’.

Los afortunados eran Abraham Ruiz Cidoncha; Antonio Montilla Vargas; Eduardo Díaz; Lola Castillo; y María José Alcalá. Cada uno de ellos ha interpretado dos coplas en dos pases distintos .

La gala ha estado presentada por Jesús González un año más y ha contado con la actuación del ganador de la pasada edición, Juan Antonio Morales, y de la reconocida artista Cintia Merino, que ha hecho vibrar a los presentes.

Tras la deliberación del jurado se ha proclamado a María José Alcalá como ganadora; en segunda posición ha quedado Abraham Ruiz; y en tercer lugar, Antonio Montilla. Han recibido un accésit Eduardo Díaz y Lola Castillo.

El alcalde, Joaquín Villanova; ediles de la Corporación Municipal; y la presidenta de AMAT, María Fernández, han acudido al espectáculo y han hecho entrega de los premios a los ganadores. El regidor ha asegurado que es un privilegio disfrutar de esta gala y ver como cada año «el nivel es superior y cada vez más difícil elegir entre uno de ellos», a la vez que ha manifestado palabras de apoyo a la asociación por su arduo trabajo durante todo el año.

María Fernández se ha mostrado muy feliz de la respuesta del público y del nivel de los artistas y ha agradecido al Ayuntamiento y a Jesús González su papel fundamental en este certamen.