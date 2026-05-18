La participación en estos comicios al Parlamento se ha situado en el 64,82% de los electores con un 99,94% escrutado

El PP-A ha logrado 53 diputados de los 109 que integran el Parlamento andaluz en los comicios de la comunidad autónoma del 17 de mayo, con un 41,58% de los votos. El PSOE se sitúa como segunda fuerza política, con 28 diputados y el 22,72% de los sufragios, seguido de Vox, con 15 diputados y el 13,82% de los votos; Adelante Andalucía, con 8 escaños y el 9,62%, y la coalición Por Andalucía -que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda- con 5 diputados y el 6,31% de los votos, con el 99,94% escrutado.

La participación en las urnas ha alcanzado el 64,82%.