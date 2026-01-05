(CCOO) El Sindicato ve positivo el aumento del empleo en Málaga en 2025, pero señala la pérdida de puestos de trabajo en el mes de diciembre, y exige mejoras laborales y salariales

La provincia de Málaga vuelve a perder empleo en el mes de diciembre, en algo más de 3.900 personas (0,5%), como ha sido habitual en toda la serie histórica para esta época del año, y siguiendo el patrón de comportamiento del mercado laboral malagueño. El año 2025 se cierra con un balance bastante positivo en materia de empleo, a pesar del carácter estacional del mercado laboral. Se han creado 24.713 puestos de trabajo

El número de personas desempleadas registradas en Málaga, al finalizar el mes de diciembre, se redujo en 962 personas en relación con el mes anterior (-0,9%). Con este descenso, el paro registrado se ha situado en un total de 109.875 personas. Y está liderado por las mujeres, con un descenso de 993 mujeres desempleadas menos, frente a un leve incremento de los hombres, con 31 desempleados más.

En cuanto a los sectores, el paro registrado se ha incrementado en construcción, con 248 personas desempleadas más, e Industria con una leve subida de 15 personas. Los sectores que lideran la bajada del desempleo son por orden, las personas sin empleo anterior (-2,7%), Servicios (-1,1%) y Agricultura (-1,06%).

En materia de contratación, en el mes de diciembre se han realizado casi 5 mil contratos menos que en el pasado mes de noviembre, de los cuales sólo el 39% han sido indefinidos.

En términos interanuales, Málaga cierra el año 2025 con un balance bastante positivo en materia de empleo, a pesar del carácter estacional del mercado laboral. Se han creado 24.713 puestos de trabajo, lo que supone el segundo mayor incremento a nivel nacional, detrás de Valencia; y el paro registrado se ha reducido en casi 9.200 personas, un 7,7%, algo por debajo de Andalucía (8,16%), pero por encima de España (5,94%). Los sectores económicos donde más se ha reducido el paro registrado de forma porcentual han sido Agricultura (13,7%), Construcción (9,7%) y las personas Sin Empleo Anterior (9,6%).

En CCOO Málaga, hacemos una buena valoración de los datos de empleo al cierre del 2025. Lideramos el crecimiento en afiliación por encima de la media nacional y andaluza, y seguimos en la senda de reducción del desempleo registrados. Desde CCOO apostamos por seguir trabajando para reducir al máximo la temporalidad y parcialidad que precariza el empleo y los salarios en la provincia, y para ello hacemos un llamamiento a la patronal a avanzar en mejoras laborales y salariales que ayude a mejorar el nivel de vida de muchas familias trabajadoras.