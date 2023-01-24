(PSOE) Los principales temas a debate durante el desayuno coloquio han sido la apuesta por el disfrute de una jubilación activa y la subida de las pensiones de acuerdo con el IPC

En la mañana del lunes, 23 de enero, el diputado por Málaga, Ignacio López Cano, la diputada provincial, Patricia Alba Luque, y el candidato socialista a la alcaldía, David Márquez García, se han reunido con una nutrida representación de los y las mayores de Alhaurín de la Torre.

Durante el desayuno-coloquio, acontecido en el Centro del Mayor San Sebastián, Márquez ha sostenido que en su proyecto de ciudad el bienestar de las personas que ya han accedido a la jubilación se encontrará entre sus prioridades. Ha destacado la importancia de una oferta cultural y de ocio que se adapte a la diversidad del colectivo, «heterogéneo en modos de vida, aficiones e intereses». El portavoz socialista apuesta así por alejarse de modelos únicos, que se centran en estereotipos que no se corresponden con la realidad plural y «que limitan una etapa de la vida que es cada vez más dinámica y satisfactoria».

David Márquez ha remarcado que para lograr estos propósitos no hay que olvidarse de las acciones destinadas a conseguir «un Alhaurín de la Torre universalmente accesible». «Es fundamental dejar de ver la accesibilidad como un objetivo caritativo para unos pocos, y verla desde la horizontalidad, como algo que nos atañe a todos y a todas en las diferentes etapas de nuestras vidas».

El edil socialista ha agradecido también el esfuerzo, pasado y futuro, de «quienes han hecho y hacen de la nuestra, una sociedad más justa, más progresista, y mejor, Sin nuestros mayores, sin nuestras mayores, no sería posible».

Por su parte, Ignacio López Cano ha subrayado y explicado la importancia del Real Decreto 20/2022, que establece de manera permanente la revalorización de las pensiones contributivas según la media de variación del IPC del año anterior (8,5% durante 2023), y mantiene para este año la revalorización del 15% de las pensiones mínimas y no contributivas de jubilación e invalidez. El diputado por Málaga ha hablado acerca de la relevancia de mantener el poder adquisitivo y la calidad de vida de los y las pensionistas «con subidas acordes con la realidad económica del momento y muy alejadas de los ridículos incrementos aprobados durante la etapa de Rajoy, que condenaban a una fuerte depreciación de sus merecidas prestaciones».