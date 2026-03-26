El recinto se ha llenado de nuevo para disfrutar de este espectáculo de música y baile que dirige Lourdes Nieto y que se ha convertido ya en un clásico de la programación cultural de Alhaurín de la Torre en las fechas próximas a la Semana Santa

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El espectáculo ‘El Sagrado Camino, la pasión hecha flamenco’ ha regresado con gran éxito al Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’, donde numerosos vecinos han llenado el auditorio en una cita ya consolidada dentro de la programación cultural previa a la Semana Santa.

El montaje, dirigido por Lourdes Nieto está protagonizado por alumnado de la Escuela Municipal de Música y Danza (EMMDAT). El espectáculo ha vuelto a emocionar al público con una propuesta que recorre, a través del cante, el baile y la música, los momentos más significativos de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta la Resurrección, fusionando la tradición cofrade con el arte flamenco.

La obra ha destacado por la implicación del numeroso elenco participante y por la combinación de distintas disciplinas artísticas sobre el escenario, lo que contribuye a reforzar el carácter visual y emocional del espectáculo con talento alhaurino.

El público ha respondido con una gran acogida, destacando una cuidada puesta en escena con un notable trabajo en iluminación, sonido y vestuario, que vuelve a consolidar este montaje como una de las citas imprescindibles del calendario cultural de Alhaurín de la Torre en estas fechas.

El espectáculo, que alcanza ya su tercera edición, se consolida como una de las propuestas más singulares de la programación cultural del municipio en estas fechas, logrando unir tradición, música y danza en una puesta en escena que cada año gana en participación y aceptación por parte del público.