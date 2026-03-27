El Portón acogerá la función titulada ‘El mago de Oz y la bruja verde’, una nueva adaptación del popular clásico producida por Jabetín Teatro en colaboración con la Cochera Cabaret. Entradas ya a la venta por 10 € en la web Lacocheraentradas.com

La Finca Municipal El Portón inicia el próximo sábado, 18 de abril, su calendario de eventos al aire libre en el auditorio del recinto con la obra de teatro dirigida a toda la familia ‘El mago de Oz y la bruja verde’, que pone en escena Jabetín Teatro con la producción de la Cochera Cabaret y, la colaboración del Área de Grandes Eventos y Actividades en El Portón que dirige Andrés García.

La cita es a las siete de la tarde y la venta de localidades está ya abierta a través de la web www.lacocheraentradas.com al precio de diez euros. El espectáculo, de una hora de duración, pone en escena el clásico infantil que popularizara la versión cinematográfica que protagonizó en su día Judy Garland.

Cuenta la historia de Dorothy que vive en Kansas con su perrito Totó y su tía Em en un lugar sin luz ni color. Un día un fuerte tornado se la lleva volando al mágico mundo de Oz donde conoce al Hada Buena del Norte, La Bruja Verde, monos voladores, el Espantapájaros o al Hombre de Hojalata. Pero en Oz no todo es lo que parece y de forma divertida y con mucho humor se podrá ver que lo bonito de la gente está en su interior.