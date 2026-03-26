El ente provincial pone en marcha la 5ª edición del programa Azulea para la práctica de barranquismo, escalada, espeleología, montañismo, rafting, senderismo, vía ferrata, surf y wingfoil

Hoy se han sorteado entre los 63 ayuntamientos adheridos al programa las 82 actividades que se celebrarán desde el mes de abril

Juan Rosas ha explicado que el objetivo de este programa es ofrecer una alternativa de ocio saludable que también sirve para dar a conocer los parajes naturales de la provincia y su amplia oferta de turismo deportivo

Más de un millar de personas podrán practicar deportes de aventura de la mano de la Diputación de Málaga, que pone en marcha la 6ª edición del programa Azulea para la práctica de de deportes de aventura en la naturaleza. Esta edición incluye 82 actividades y 1.091 plazas para practicar barranquismo, escalada, espeleología, montañismo, rafting, senderismo, vía ferrata, surf y wingfoil.

El vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, ha explicado que el objetivo de este programa es ofrecer una alternativa de ocio saludable que también sirve para dar a conocer los parajes naturales de la provincia y su amplia oferta de turismo deportivo.

Hoy se ha celebrado el sorteo de actividades entre los 63 ayuntamientos adheridos al programa, nueve más que en la última edición. Al sorteo han asistido alcaldes y representantes municipales de estas localidades. A cada municipio participante se le ha asignado por sorteo al menos una actividad en la que podrán inscribir a sus vecinos desde 30 días antes de la actividad. Si, a falta de 15 días para cerrar el plazo, no se han completado las plazas disponibles, los vecinos de los ayuntamientos suplentes podrán inscribirse, y si siete días antes siguen quedando plazas, se abrirán al público en general. Las inscripciones se pueden realizar en www.malaga.es/deportes/inscripcion/azulea.

En esta 6ª edición se ofertan 82 actividades que se desarrollarán desde abril de este año hasta abril de 2027 en 17 municipios. Las actividades serán de nivel iniciación o intermedio y se realizarán en grupos reducidos, con la guía de técnicos cualificados y con todo el material deportivo necesario y los seguros obligatorios.