El Taller Municipal de Teatro de Alhaurín de la Torre subirá a escena el próximo viernes, 31 de octubre, a las 20:00 horas, la obra “El diario de Adán y Eva”, una comedia basada en el célebre texto de Mark Twain que mezcla humor, ternura y una sutil dosis de ironía para retratar la vida de la primera pareja de la humanidad.

En esta versión teatral, Eva se muestra curiosa y entusiasta por descubrir el mundo recién creado, mientras que Adán refleja una actitud apática y conformista, más interesado en descansar que en explorar. La trama se adereza con la aparición de Dios, que tratará de poner orden en los desajustes que han surgido en su propia creación.

La función tendrá lugar en el Centro Cultural Vicente Aleixandre (C/ Jabalcuza, 9). Las entradas numeradas, con un precio de 5 euros, están disponibles tanto en la taquilla del centro como a través de la plataforma Mientrada.net.

Esta cita forma parte de la programación cultural de otoño del Área de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y supone una oportunidad para disfrutar de teatro local con un montaje fresco, divertido y apto para todos los públicos.