La asociación cultural Pincel & Barro acogerá el próximo viernes, 3 de octubre de 2025, a las 19:00 horas, una interesante charla-coloquio titulada “Antes de la fotografía y el turismo: los viajeros románticos”, a cargo de la investigadora y divulgadora cultural Mariví Verdú. El encuentro se celebrará en la sede de la entidad, situada en la calle Luis María Valtueña s/n, en la urbanización Cortijos del Sol de Alhaurín de la Torre.

La conferencia abordará el fenómeno de los viajeros románticos que, entre los siglos XVIII y XIX, recorrieron España dejando un valioso legado artístico, histórico y cultural. Sus testimonios y descripciones abrieron las puertas de un país hasta entonces desconocido para gran parte de Europa, contribuyendo a forjar una imagen que facilitó el posterior desarrollo de la fotografía y del turismo moderno.

Mariví Verdú repasará cómo aquellos pioneros documentaron paisajes, costumbres y monumentos cuando aún no existían los recursos gráficos actuales, convirtiéndose en precursores de la mirada extranjera que situó a España en el mapa cultural internacional.

La actividad es de entrada libre hasta completar aforo y está dirigida a personas interesadas en la historia, el arte y la evolución de la imagen de España a través de los siglos.