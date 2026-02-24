El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ vuelve a poner el teatro sobre sus tablas con una obra de la compañía Tras Teatro que supone un canto a la alianza intergeneracional, una apuesta por la unión, un cruce de perspectivas y esperanzas para avanzar en un mundo que se diluye y nos empuja al olvido de lo que somos y lo que fuimos.

Se titula ‘Tengo vida’ y está protagonizada por las actrices Isabel Cervera y Natalia Ruiz. La cita forma parte de la programación del Área de Cultura que dirge Manuel López y tendrá lugar el jueves, 19 de marzo, a las siete y media de la tarde. Las entradas numeradas para disfrutar de la función se pueden adquirir al precio de cinco euros en el propio Centro Cultural y, a través de internet, en www.mientrada.net.

‘Tengo vida’ cuenta la historia de Emilia, de ochenta y cinco años, que vive interna en un centro geriátrico desde que comenzó a perder la memoria, pero ella tiene un plan secreto para recuperarla aunque solo tiene 24 horas para conseguirlo. La otra protagonista es Brisa, con 21 años, que vive presa en un lugar que no le pertenece porque un día decidió dejar de comer. Sus vidas se cruzan y ambas se ayudarán para conseguir sus objetivos.

La obra es una tragicomedia sobre el paso y el peso de la vida, sobre la cercanía entre generaciones aparentemente alejadas, y sobre todo, un homenaje a esas abuelas y madres que trabajaron duro para levantar el presente que conocemos y siguen resistiendo con convicción, fuerza, cuidado y ternura los cambios de un mundo que olvida que gracias a ellas hemos llegado hasta aquí.