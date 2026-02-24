El acto tendrá lugar a las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Su autor es Florentino Molero, fotógrafo conceptual autodidacta, cuya obra se inspira en la realidad cotidiana. La muestra podrá visitarse hasta el 1 de abril

La Platea, el centro cultural y de artes de Alhaurín de la Torre que tiene su sede en la calle La Goleta, albergará desde este jueves, 26 de febrero, y hasta el 1 de abril, una nueva exposición de fotografía: ‘Espejismos’, de Florentino Molero. El acto de inauguración está previsto a las 20.00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.

La muestra está organizada por La Platea, dependiente de la Concejalía de Cultura que dirige Manuel López, Eme de Mar Cultura y Asfoalh (Asociación de Fotografía de Alhaurín de la Torre) y cuenta con la colaboración de la Federación Andaluza de Fotografía (FAF) y la Federación Catalana de Fotografía.

SOBRE EL AUTOR

Florentino Molero (Córdoba, España) es un fotógrafo conceptual autodidacta, especializado en fotografía de autor y creativa. Su obra se inspira en la realidad cotidiana, que transforma mediante la imaginación para construir escenas realistas situadas en atmósferas irreales y, en ocasiones, mágicas.

Es fundador de la Asociación Fotográfica Cordobesa (AFOCO) y de la Asociación Fotográfica de Castro (AFOCASTRO), y miembro activo de numerosas federaciones y asociaciones fotográficas nacionales e internacionales, entre ellas FIAP, PSA, GPU y APU, esta última como miembro vitalicio.

Su trayectoria internacional es especialmente destacada: cuenta con más de 2.400 obras, más de 20.000 aceptaciones y más de 2.700 premios en salones internacionales de 98 países, incluyendo más de 550 medallas de oro. Ha recibido importantes distinciones internacionales como EFIAP Platino, GMPSA, Gold y múltiples títulos de maestro, excelencia y jurado. Además, ha colaborado en proyectos editoriales y culturales de relevancia en la provincia de Córdoba, aportando más de 600 fotografías a diversas publicaciones de carácter histórico, artístico y social.