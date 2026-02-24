El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre dotará a esta calle de un diseño similar al de los accesos a otras urbanizaciones, con una mediana ajardinada y nuevas farolas. El alcalde enmarca esta obra dentro de un ambicioso plan de reurbanización de Los Manantiales

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha iniciado las obras de mejora y embellecimiento en la avenida del Manantial, una de las principales calles de la urbanización de Los Manantiales. El alcalde, Joaquín Villanova, ha ordenado esta actuación, que se suma al plan de renovación de todas las entradas y accesos de las diferentes urbanizaciones del municipio.

En este sentido, se dotará a esta avenida a un diseño similar al que se ha empleado en otras como la avenida del Mar (Retamar), Pau Casals (Capellanía), la Calera, El Lagar o la avenida de los Cortijos (Cortijos del Sol), entre otros. Se actuará fundamentalmente en la mediana, de unos 72 metros de longitud, y que se renovará por completo con nuevos arbustos, riego y césped artificial.

Además, se aprovechará para reformar la red de alumbrado público con nuevas canalizaciones y farolas y se ejecutarán sendos rebajes para una posterior reforma del acerado a ambos lados y los consiguientes pasos para los peatones. Las obras se llevan a cabo a través de la Concejalía de Servicios Operativos que dirige Rodrigo Jiménez.

El alcalde ha enmarcado esta intervención en el marco de un ambicioso plan de reurbanización y mejoras que se llevará a cabo en Los Manantiales a lo largo de los próximos años y que afectarán a las aceras, pavimento e infraestructuras.