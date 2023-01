La nueva edición de esta cita cuenta con la colaboración de cuatro compañías del género, además del taller de La Platea. Las representaciones (entradas a 4 €) serán los fines de semana de febrero. Candela Cholvis (10 años), ganadora del concurso del cartel anunciador

El mejor teatro infantil vuelve este próximo mes de febrero a Alhaurín de la Torre. El Área de Cultura del Ayuntamiento ha dado a conocer el cartel y la programación de la décimo séptima edición del ciclo dedicado al género, que suma un total de cinco representaciones dirigidas a toda la familia y a los más pequeños de la casa. Las localidades para cada obra tienen un precio de sólo 4 euros y se pueden adquirir en El Portón o por internet en la web Mientrada.net.

El ciclo se celebrará todos los fines de semana de febrero, concretamente cada sábado y, también, el domingo, día 26, y este año regresa al salón de actos del Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre‘ después de que en 2022 se desarrollara en la Casa de la Juventud. El encuentro, convertido ya en un clásico de la programación cultural de la localidad desde 2007, comprende un total de cinco funciones a cargo de importantes y reconocidas compañías, además de contar con la participación del taller de teatro infantil de La Platea.

La cita ha sido presentada en rueda de prensa por el concejal de Cultura, Andrés García, y la técnica, María del Carmen Heredia, quienes han revelado el nombre de la niña ganadora del concurso de dibujo infantil del que ha salido la imagen para ilustrar el cartel anunciador. Se trata de Candela Cholvis Fuentes, de 10 años, que en su trabajo ha querido plasmar Alhaurín de la Torre y la vinculación del teatro con la fantasía. Próximamente se le hará entrega del regalo correspondiente.

Las obras son muy variadas y en ellas tendrán cabida el humor, el baile y los espectáculos de luces, entre otros contenidos. Si quedan entradas disponibles el día de cada función, se podrán adquirir también desde una hora antes en la taquila del Centro Cultural. Algunas representaciones están recomendadas para niños a partir de los 3 o de los 4 años de edad, y otras son para toda la familia, como se especifica en el programa completo que transcribimos a continuación:

XVII CICLO DE TEATRO INFANTIL DE ALHAURÍN DE LA TORRE

-Sábado 4 de febrero

‘La cocina de las palabras’

Compañía La Carpa Teatro / A partir de 3 años

Sinopsis:

La niñez es la etapa del ser humano mas tierna donde todas las emociones están a flor de piel. Y Gloria …. lo sabía muy bien…. La Cocina de las Palabras es un homenaje a Gloria Fuertes; La Poeta de los niños y de las niñas. Se trata de una cocina …muy curiosa….donde se fríen poemas, se inventan versos , se pintan palabras, se cantan historias ….. Es una cocina para reír con tomate… Llorar con cebollas… Cantar con filetes En un periquete….. Conoces al gato Garabato??? Y a Dorotea? si…la que vive en la azotea…. ¿Quién es el niño elefante? ….son historias pequeñas que emocionan a gigantes…. Son historias…como las que se contaban antes … Vente un ratito …. a nuestra cocina….

Duración: 60 Minutos.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=qYYnOCooHBY

-Sábado 11 de febrero

‘Viaje al planeta de todo es posible’

Cía. Índigo Teatro / Para toda la familia

Sinopsis:

¿Has oído hablar del planeta de todo es posible? Un planeta pequeño, pero muy importante, pues es el planeta que se encarga de ayudar a que todos los deseos puedan cumplirse.

Alma, la protagonista de nuestra historia, entrará en él para descubrir de todo lo que es capaz, ¿te atreves a acompañarla?

Duración: 60 Minutos.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=TdmCsbNx6iw

-Sábado 18 febrero

‘Ñam-Ñam. Un cuento para comérselo’

Cía. Acuario Teatro / A partir de 4 años

Sinopsis:

La Reina Zanahoria está empezando a madurar y ve necesario ser sustituida en su reinado por otro alimento. La elección es difícil. Debe ser el más saludable y completo. Verduras, legumbres, lácteos y otros muchos serán entrevistados para poner de manifiesto sus propiedades y frescura, y así conseguir el ansiado trono.Finalmente la reina entenderá que no es un solo alimento el que deba gobernar,sino una representación de cada grupo, para conseguir así un reino rico y equilibrado. Un espectáculo musical sobre la importancia de una dieta saludable, en el que los más pequeños aprenderán a clasificar los alimentos de forma divertida.

Acuario Teatro es una de las compañías más veteranas del país. Después de 44 años dedicados exclusivamente a la producción y distribución de espectáculos dirigidos a la infancia y la familia, cuenta con unas señas de identidad muy específicas, clave de su éxito. La música original, una puesta en escena creativa y divertida, la transmisión de valores… hacen que, con más de 60 espectáculos estrenados, sigan recorriendo el panorama nacional contando historias clásicas de la literatura universal y títulos de creación propia.

Duración: 60 Minutos Sin Descanso

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=VfOKT7SHKQ4

-Sábado 25 de febrero

‘Las aventuras de la intrépida Valentina’

Cía. Mutis Teatro / Para toda la familia

Sinopsis:

Valentina es inquieta, traviesa y decidida. No soporta que le digan que hay cosas que no puede hacer porque es una chica intrépida y no para de meterse en líos. Cuando el monstruo Zampalotodo asola la ciudad, los consejeros culpan a la abuela de Valentina, que vive escondida en el valle tenebroso

Duración: 60 minutos.

Vídeo: https://youtu.be/-zLhY9wp-90

-Domingo 26 de febrero

‘Los Menecmos de Plauto’

Taller teatro infantil La Platea / Para toda la familia