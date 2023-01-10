El Instituto Andaluz del Deporte organiza las pruebas que tendrán lugar en Cádiz, Málaga y Sevilla en marzo, junio y noviembre

La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, a través del Instituto Andaluz del Deporte (IAD), celebrará en 2023 tres convocatorias de examen para la obtención de las titulaciones para el gobierno de embarcaciones de recreo en Andalucía. Las titulaciones náutico-deportivas son Patrón de Navegación Básica (PNB); Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER); Patrón de Yate (PY) y Capitán de Yate (CY).

La convocatoria, publicada en el BOJA, establece que las tres pruebas teóricas se celebrarán en las provincias de Cádiz (Campus Universitario de Puerto Real), Málaga (Universidad) y Sevilla (Universidad Pablo de Olavide). El primer examen tendrá lugar el 25 de marzo, el segundo el 17 de junio y el tercero y último el 21 de octubre. El plazo de presentación de solicitudes para inscribirse en cualquiera de las tres convocatorias está abierto desde el pasado 5 de febrero.

Las solicitudes para participar en las pruebas deberán presentarse preferentemente por vía telemática y se podrán realizar con o sin certificado digital cumplimentando el modelo que se encuentra disponible en la página web del IAD en la Oficina Virtual de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte en este enlace. En el caso de que el aspirante desee formalizarla sin certificado digital deberá cumplimentar, imprimir y luego presentar la solicitud, junto con el resguardo acreditativo del pago de la tasa de examen (modelo 046), preferentemente en el registro administrativo del IAD.

El Instituto Andaluz del Deporte y las delegaciones territoriales de Turismo, Cultura y Deporte han puesto a disposición del ciudadano los medios suficientes para facilitar la presentación telemática de las solicitudes. La cuantía de los derechos de examen de los cuatro títulos se mantiene con respecto a las del año pasado.

La Escuela de Ingenierías Marinas, Náutica y Radioeléctrica de la Universidad de Cádiz colabora con el Instituto Andaluz del Deporte en la organización de las pruebas, mediante la realización y el control de los exámenes en todo el territorio, así como la corrección de los mismos. Además, el Tribunal Calificador está compuesto por miembros de esta institución universitaria.

El Instituto Andaluz del Deporte es el órgano de la Junta de Andalucía competente en la gestión y control de las pruebas para la obtención de títulos para el gobierno de embarcaciones de recreo, la expedición de títulos y tarjetas de identidad marítima, y la comprobación y vigilancia de los requisitos y condiciones de los centros de formación de enseñanzas náutico-deportivas.

El IAD recibió 4.190 solicitudes para participar en las tres convocatorias de examen celebradas en el 2022. Además, el centro expidió el año pasado 4.312 títulos que se distribuyeron de la siguiente forma: 2.896 correspondieron a Patrón de Embarcaciones de Recreo, 828 a Patrón de Navegación Básica, 457 a Patrón de Yate y por último, 131 a Capital de Yate.