Quien acude a un concierto o a un festival sabe que, además del precio de la entrada, hay otros gastos que casi siempre acaban formando parte de la experiencia. Consumiciones a precios elevados, vasos reutilizables de pago, pulseras para realizar compras e incluso la imposibilidad de acceder con un simple bocadillo o una botella de agua son situaciones que muchos asistentes consideran normales… pero, ¿realmente lo son?

Una reciente resolución del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras una denuncia presentada por FACUA, ha vuelto a poner el foco sobre algunas de estas prácticas al considerar abusivas determinadas condiciones impuestas a los consumidores en un conocido festival de música.

Más allá del caso concreto, la decisión abre un debate que afecta a miles de personas que cada verano disfrutan de conciertos y festivales en toda España, incluida la provincia de Málaga.

Cuando el consumidor pierde la capacidad de elegir

Uno de los aspectos que más controversia genera es la prohibición de acceder al recinto con comida y bebida del exterior.

Para muchas personas puede parecer una simple norma del evento, pero para otras supone un auténtico problema. Personas con alergias alimentarias, intolerancias, enfermedades que requieren una dieta específica o familias con niños pequeños pueden verse obligadas a consumir únicamente los productos disponibles dentro del recinto, sin posibilidad de elegir otra alternativa.

A ello se suma que los precios de la restauración en este tipo de eventos suelen situarse muy por encima de los habituales, lo que incrementa notablemente el coste final de asistir a un concierto o festival.

Mucho más que el precio de la entrada

La resolución también cuestiona otras prácticas que durante años han sido habituales, como determinados gastos de gestión en la venta de entradas, las limitaciones para recuperar el dinero sobrante de las pulseras de pago o el cobro por abandonar el recinto y volver a acceder.

Cuestiones que, aunque muchos asistentes habían asumido como algo inevitable, vuelven ahora a ponerse bajo la lupa desde el punto de vista de los derechos del consumidor.

El caso de los vasos reutilizables

La implantación de vasos reutilizables nació con un objetivo claramente medioambiental: reducir la generación de residuos en grandes eventos.

Sin embargo, no son pocos los asistentes que critican el funcionamiento del sistema. Para evitar volver a pagar un nuevo vaso, muchas personas utilizan el mismo durante toda la jornada e incluso lo introducen directamente bajo los grifos de cerveza o de otras bebidas sin una limpieza previa.

Aunque el sistema persigue una finalidad sostenible, también ha abierto un debate sobre la higiene, la comodidad para el usuario y la necesidad de mejorar su funcionamiento.

Un debate que también afecta a Málaga

La provincia de Málaga acoge cada año algunos de los conciertos y festivales más importantes del verano, reuniendo a decenas de miles de asistentes.

Por ello, esta resolución podría marcar un antes y un después en la forma en que se regulan determinadas condiciones de acceso y consumo dentro de estos recintos.

Porque la música puede ser la protagonista de la noche, pero los derechos de quienes compran una entrada también deberían formar parte del espectáculo.

¿Qué opinas? ¿Crees que debería permitirse acceder con comida y bebida del exterior a los conciertos y festivales? ¿Has vivido alguna situación que hayas considerado abusiva? Queremos conocer tu opinión en los comentarios.