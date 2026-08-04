La solidaridad vuelve a ponerse la camiseta en Alhaurín de la Torre. Tras el éxito del anterior sorteo benéfico, que logró recaudar más de 500 euros, Marisol Fuente vuelve a dar un paso al frente con una nueva iniciativa para ayudar a Manuel, un pequeño que padece SCN8A, una enfermedad rara de origen genético que requiere investigación y apoyo constante.

En esta ocasión, el premio tiene un atractivo muy especial para los aficionados al fútbol: una camiseta oficial del Málaga CF firmada y donada por su portero, Alfonso Herrero, quien ha querido sumarse a esta causa solidaria con un gesto que seguro hará ilusión al afortunado ganador.

Una iniciativa que nace del corazón

Quienes conocen a Marisol saben que no busca protagonismo. Su único objetivo es aportar su granito de arena para mejorar la vida de Manuel y contribuir a la investigación de esta enfermedad rara.

Después del magnífico resultado del primer sorteo, cuya recaudación superó los 500 euros, ha querido repetir la experiencia con un premio aún más especial, confiando una vez más en la solidaridad de vecinos, aficionados al Málaga CF y todas aquellas personas que quieran colaborar.

Cómo participar

Colaborar es muy sencillo. Cada participación tiene un donativo de 5 euros, que irá destinado íntegramente a apoyar la investigación del síndrome SCN8A y a ayudar a Manuel y su familia.

Para participar solo hay que realizar un Bizum al número 662 612 453 (J.M.), indicando el número o números elegidos, siempre que estén disponibles.

El ganador será el número que coincida con las dos últimas cifras del sorteo de la ONCE, una vez se hayan vendido todas las participaciones. La fecha del sorteo se anunciará a través de las redes sociales de la organización cuando se complete la venta de todos los números.

Además del Bizum, quienes lo deseen también pueden colaborar mediante las distintas vías de donación que aparecen en el cartel de la iniciativa.

Un pequeño gesto que puede marcar la diferencia

Desde Diario Alhaurín queremos reconocer públicamente el compromiso y la generosidad de Marisol Fuente, que una vez más dedica su tiempo y esfuerzo a impulsar una iniciativa solidaria sin esperar nada a cambio.

Son personas como ella las que demuestran que la solidaridad no siempre se mide en grandes cantidades, sino en las ganas de ayudar.

Si eres aficionado al Málaga CF, esta es una oportunidad única para conseguir una camiseta muy especial firmada por Alfonso Herrero. Y si, además, puedes colaborar con Manuel y su familia, el premio será aún mayor.

Porque cuando un pueblo se une por una buena causa, siempre gana la solidaridad. 💜