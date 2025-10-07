La Asociación de Amigos de las Bellas Artes Pincel y Barro 04 vuelve a organizar su tradicional Salón de Otoño, una cita cultural ya consolidada en Alhaurín de la Torre. La exposición se inaugurará el jueves 23 de octubre, a las 18:30 horas, en la Sala Bryan Hartley Robinson de la Finca Municipal El Portón y podrá visitarse hasta el 30 de diciembre de 2025.

El colectivo reúne en esta nueva edición a artistas de Alhaurín de la Torre y de distintos puntos de la provincia, con una muestra colectiva que incluye pintura, escultura y otras técnicas. Su objetivo es ofrecer un espacio abierto a la creatividad y acercar el arte al público en general.

El evento cuenta con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que sigue apoyando el trabajo de las asociaciones culturales locales.

—

Datos de interés

Inauguración: jueves 23 de octubre, 18:30 h

Lugar: Sala de Exposiciones Bryan Hartley Robinson – Finca Municipal El Portón

Duración: del 23 de octubre al 30 de diciembre de 2025

Organiza: Asociación de Amigos de las Bellas Artes Pincel y Barro 04

Colabora: Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre